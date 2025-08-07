Bloomberg: Трамп предположил, что Путин будет открыт к переговорам в обмен на территории

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп предположил, что российский диктатор Владимир Путин будет открыт к мирным переговорам в обмен на территории. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.

По словам нескольких собеседников, знакомых с этим обсуждением, Трамп сообщил союзникам о том, что рассматривает возможность проведения саммита, в котором также может принять участие президент Владимир Зеленский.

Трамп также положительно высказался о возможности прекращения огня, сообщили собеседники.