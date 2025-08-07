Bloomberg: Трамп предположил, что Путин будет открыт к переговорам в обмен на территории
Президент США Дональд Трамп предположил, что российский диктатор Владимир Путин будет открыт к мирным переговорам в обмен на территории. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.
По словам нескольких собеседников, знакомых с этим обсуждением, Трамп сообщил союзникам о том, что рассматривает возможность проведения саммита, в котором также может принять участие президент Владимир Зеленский.
Трамп также положительно высказался о возможности прекращения огня, сообщили собеседники.
- 6 августа в Москве состоялась встреча Путина с Уиткоффом. Трамп говорит, что они "достигли большого прогресса". После встречи Трамп позвонил Зеленскому – они обсудили то, что озвучивалось в Москве.
- Впоследствии Трамп заявил, что видит "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, Зеленским и Путиным.
- 7 августа Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассматривает несколько форматов встреч на уровне лидеров стран, которые могут привести к прекращению российско-украинской войны.
