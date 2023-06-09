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Борель: За всіма даними, дамбу Каховської ГЕС підірвали росіяни

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 15:33
Борель: За всіма даними, дамбу Каховської ГЕС підірвали росіяни - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Все вказує на те, що за проривом греблі Каховської ГЕС стоїть Росія. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, пише The Guardian.

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Боррель сказав в ефірі громадського телебачення Іспанії, що "все вказує на те, що Росія стоїть за проривом Каховської греблі, у знищенні якої Москва та Київ звинувачують один одного".

"Греблю не бомбили. Її знищила вибухівка, встановлена в місцях розташування турбін", – сказав Боррель.

Він зазначив, що "ця територія знаходиться під контролем Росії".

"Мене там не було, я не можу точно знати, хто це зробив. Але все вказує на те, що коли вже сталося на території, яка знаходиться під контролем Росії, важко повірити, що це міг бути хтось інший", – зазначив Боррель.

Він наголосив, що "у будь-якому разі наслідки для України жахливі, і з гуманітарної точки зору, і з екологічної точки зору, тому що руйнація греблі спричинить екологічну катастрофу".

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.
  • 8 червня президент Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.
  • Росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео.

Також дивіться: Тероризм. Головний рабин України потрапив під російський обстріл у Херсоні – відео

Сергій Бережний
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