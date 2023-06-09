Борель: За всіма даними, дамбу Каховської ГЕС підірвали росіяни
Все вказує на те, що за проривом греблі Каховської ГЕС стоїть Росія. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, пише The Guardian.
Боррель сказав в ефірі громадського телебачення Іспанії, що "все вказує на те, що Росія стоїть за проривом Каховської греблі, у знищенні якої Москва та Київ звинувачують один одного".
"Греблю не бомбили. Її знищила вибухівка, встановлена в місцях розташування турбін", – сказав Боррель.
Він зазначив, що "ця територія знаходиться під контролем Росії".
"Мене там не було, я не можу точно знати, хто це зробив. Але все вказує на те, що коли вже сталося на території, яка знаходиться під контролем Росії, важко повірити, що це міг бути хтось інший", – зазначив Боррель.
Він наголосив, що "у будь-якому разі наслідки для України жахливі, і з гуманітарної точки зору, і з екологічної точки зору, тому що руйнація греблі спричинить екологічну катастрофу".
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