Боррель: По всем данным, дамбу Каховской ГЭС взорвали россияне
Все указывает на то, что за прорывом плотины Каховской ГЭС стоит Россия. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, пишет The Guardian.
Боррель сказал в эфире общественного телевидения Испании, что "все указывает на то, что Россия стоит за прорывом Каховской плотины, в уничтожении которой Москва и Киев обвиняют друг друга".
"Плотину не бомбили. Ее уничтожила взрывчатка, установленная в местах расположения турбин", – сказал Боррель.
Он отметил, что "эта территория находится под контролем России".
"Меня там не было, я не могу точно знать, кто это сделал. Но все указывает на то, что раз уж произошло на территории, которая находится под контролем России, трудно поверить, что это мог быть кто-то другой", – отметил Боррель.
Он подчеркнул, что "в любом случае последствия для Украины ужасны, и с гуманитарной точки зрения, и с экологической точки зрения, потому что разрушение плотины вызовет экологическую катастрофу".
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
- 8 июня президент Зеленский приехал в Херсонскую область, провел совещание по ликвидации последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.
- Россияне ударили по центру Херсона, пока людей спасали от воды – фото, видео.
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