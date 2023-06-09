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Боррель: По всем данным, дамбу Каховской ГЭС взорвали россияне

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 15:33
Боррель: По всем данным, дамбу Каховской ГЭС взорвали россияне - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Все указывает на то, что за прорывом плотины Каховской  ГЭС стоит Россия. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, пишет The Guardian.

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Боррель сказал в эфире общественного телевидения Испании, что "все указывает на то, что Россия стоит за прорывом Каховской плотины, в уничтожении которой Москва и Киев обвиняют друг друга".

"Плотину не бомбили. Ее уничтожила взрывчатка, установленная в местах расположения турбин", – сказал Боррель.

Он отметил, что "эта территория находится под контролем России".

"Меня там не было, я не могу точно знать, кто это сделал. Но все указывает на то, что раз уж произошло на территории, которая находится под контролем России, трудно поверить, что это мог быть кто-то другой", – отметил Боррель.

Он подчеркнул, что "в любом случае последствия для Украины ужасны, и с гуманитарной точки зрения, и с экологической точки зрения, потому что разрушение плотины вызовет экологическую катастрофу".

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
  • 8 июня президент Зеленский приехал в Херсонскую область, провел совещание по ликвидации последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.
  • Россияне ударили по центру Херсона, пока людей спасали от воды – фото, видео.

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Сергей Бережной
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