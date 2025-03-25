CBS: У спільній заяві США та Росії йтиметься про припинення вогню у Чорному морі

Очікується, що заява буде оприлюднена о 10:00 за київським часом

Чорне море (Ілюстративне фото: Robert Ghement/EPA)

У вівторок, 25 березня, Сполучені Штати та Росія оприлюднять спільну заяву за результатами переговорів, які відбулися напередодні у Саудівській Аравії. Про це повідомив телеканал CBS News із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

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Вони розповіли, що в заяві, зокрема, йтиметься про досягнення домовленості щодо припинення вогню в Чорному морі.

Двоє співрозмовників зазначили, що заява буде оприлюднена о 04:00 за Вашингтоном та об 11:00 за московським часом (10:00 за Києвом).

Хоча деталі заяви не були зрозумілі відразу, звіти, надіслані адміністрації президента США Дональда Трампа від технічної американської групи в Ер-Ріяді, здавалися оптимістичними, заявили вони.

Українські офіційні особи також були проінформовані, додав один зі співрозмовників.

Медіа нагадало, що попередня угода, укладена за посередництва Організації Об’єднаних Націй і Туреччини, з якої Росія вийшла у 2023 році, дозволяла морське судноплавство в Чорному морі.

Переговори між США та Росією відбулися 24 березня в Ер-Ріяді. Вони були закритими, учасники не давали коментарів для медіа.

3 березня 2025 року Макрон заявив, що Франція та Велика Британія пропонують часткове перемир'я на один місяць між Росією та Україною. За його словами, йдеться про зупинення атак із повітря та моря, а також на об'єкти енергетичної інфраструктури.

6 березня Зеленський назвав часткове перемир'я у повітрі та на воді можливими першочерговими кроками до закінчення війни.

23 березня спецпосланець Трампа Віткофф заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії буде "реальний прогрес", особливо стосовно припинення вогню на Чорному морі.