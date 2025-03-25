CBS: У спільній заяві США та Росії йтиметься про припинення вогню у Чорному морі
Чорне море (Ілюстративне фото: Robert Ghement/EPA)

У вівторок, 25 березня, Сполучені Штати та Росія оприлюднять спільну заяву за результатами переговорів, які відбулися напередодні у Саудівській Аравії. Про це повідомив телеканал CBS News із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Вони розповіли, що в заяві, зокрема, йтиметься про досягнення домовленості щодо припинення вогню в Чорному морі.

Двоє співрозмовників зазначили, що заява буде оприлюднена о 04:00 за Вашингтоном та об 11:00 за московським часом (10:00 за Києвом).

Хоча деталі заяви не були зрозумілі відразу, звіти, надіслані адміністрації президента США Дональда Трампа від технічної американської групи в Ер-Ріяді, здавалися оптимістичними, заявили вони.

Українські офіційні особи також були проінформовані, додав один зі співрозмовників.

Медіа нагадало, що попередня угода, укладена за посередництва Організації Об’єднаних Націй і Туреччини, з якої Росія вийшла у 2023 році, дозволяла морське судноплавство в Чорному морі.

Переговори між США та Росією відбулися 24 березня в Ер-Ріяді. Вони були закритими, учасники не давали коментарів для медіа.

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