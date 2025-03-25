CBS: В совместном заявлении США и России речь пойдет о прекращении огня в Черном море

Ожидается, что заявление будет обнародовано в 10:00 по Киеву

Черное море (Иллюстративное фото: Robert Ghement/EPA)

Во вторник, 25 марта, Соединенные Штаты и Россия обнародуют совместное заявление по результатам переговоров, состоявшихся накануне в Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Они рассказали, что в заявлении, в частности, речь пойдет о достижении договоренности о прекращении огня в Черном море.

Два собеседника отметили, что заявление будет обнародовано в 04:00 по Вашингтону и в 11:00 по московскому времени (10:00 по Киеву).

Хотя детали заявления не были ясны сразу, отчеты, отправленные администрации президента США Дональда Трампа от технической американской группы в Эр-Рияде, казались оптимистичными, заявили они.

Украинские официальные лица также были проинформированы, добавил один из собеседников.

Медиа напомнило, что предыдущее соглашение, заключенное при посредничестве Организации объединенных наций и Турции, из которого Россия вышла в 2023 году, разрешало морское судоходство в Черном море.

Переговоры между США и Россией прошли 24 марта в Эр-Рияде. Они были закрытыми, участники не давали комментариев для медиа.

3 марта 2025 года Макрон заявил, что Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие сроком на один месяц между Россией и Украиной. По его словам, речь идет о приостановлении атак с воздуха и моря, а также на объекты энергетической инфраструктуры.

6 марта Зеленский назвал частичное перемирие в воздухе и воде возможными первоочередными шагами к окончанию войны.

23 марта спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии будет "реальный прогресс", особенно по прекращению огня на Черном море.