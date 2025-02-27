Чалий – про розкол між Європою та США: Уже дійшло до деяких рішень

Валерій Чалий (Фото: скриншот з відео LIGA.net)

Розкол між Сполученими Штатами і Європою вже є, і це проявляється навіть у деяких рішеннях, зокрема під час голосування у Раді безпеки Організації об’єднаних націй до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таку думку в інтерв’ю LIGA.net висловив колишній посол України в США Валерій Чалий.

Дипломат заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа може змінити підходи у сфері зовнішньої політики. Вони відрізнятимуться від його дій під час першого терміну. Зокрема, це стосуватиметься Європи. Чалий вважає, що розкол між Штатами і Європою вже є.

"Він [розкол] створений поки що в обговореннях в інформаційному просторі, але вже дійшло до деяких рішень перших", – сказав експосол.

Він згадав голосування в Радбезі ООН до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії до України.

"Фактично вперше, те, що ми сказали спочатку, там Китай зіграв, але базова проблема – розкол. ООН не спромоглася показати себе з погляду реагування на війну. Росіяни фактично захопили це місце в ООН від Радянського Союзу незаконно, але при всій згоді користуються", – констатував Чалий.

Дипломат назвав голосування в Радбезі ООН 24 лютого "знаковою подією", адже це не просто спільне голосування, а тому, що вперше було прибране слово "агресія" в американському проєкті резолюції. Водночас п'ять держав утрималися – Франція, Велика Британія, Данія, Греція та Словенія.

"У результаті ми отримали обов’язкову, ну, я б сказав, умовно обов’язкову резолюцію. Яка в одному реченні фактично, але там знято слово "агресія", – сказав Чалий, додавши, що це вимога російського диктатора Володимира Путіна.

На його думку, Росія тепер користуватиметься цією резолюцією.

24 лютого 2025 року під час Генасамблеї ООН 93 країни проголосували за проукраїнську резолюцію, США та Росія голосували проти.

Згодом Генасамблея проголосувала й за американський варіант резолюції щодо війни, Україна та США утрималися.

Після цього Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію США щодо російсько-української війни. "За" проголосували 10 країн, п'ять – утрималися.