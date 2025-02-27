Чалий – про розкол між Європою та США: Уже дійшло до деяких рішень
Розкол між Сполученими Штатами і Європою вже є, і це проявляється навіть у деяких рішеннях, зокрема під час голосування у Раді безпеки Організації об’єднаних націй до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таку думку в інтерв’ю LIGA.net висловив колишній посол України в США Валерій Чалий.
Дипломат заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа може змінити підходи у сфері зовнішньої політики. Вони відрізнятимуться від його дій під час першого терміну. Зокрема, це стосуватиметься Європи. Чалий вважає, що розкол між Штатами і Європою вже є.
"Він [розкол] створений поки що в обговореннях в інформаційному просторі, але вже дійшло до деяких рішень перших", – сказав експосол.
Він згадав голосування в Радбезі ООН до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії до України.
"Фактично вперше, те, що ми сказали спочатку, там Китай зіграв, але базова проблема – розкол. ООН не спромоглася показати себе з погляду реагування на війну. Росіяни фактично захопили це місце в ООН від Радянського Союзу незаконно, але при всій згоді користуються", – констатував Чалий.
Дипломат назвав голосування в Радбезі ООН 24 лютого "знаковою подією", адже це не просто спільне голосування, а тому, що вперше було прибране слово "агресія" в американському проєкті резолюції. Водночас п'ять держав утрималися – Франція, Велика Британія, Данія, Греція та Словенія.
"У результаті ми отримали обов’язкову, ну, я б сказав, умовно обов’язкову резолюцію. Яка в одному реченні фактично, але там знято слово "агресія", – сказав Чалий, додавши, що це вимога російського диктатора Володимира Путіна.
На його думку, Росія тепер користуватиметься цією резолюцією.
- 24 лютого 2025 року під час Генасамблеї ООН 93 країни проголосували за проукраїнську резолюцію, США та Росія голосували проти.
- Згодом Генасамблея проголосувала й за американський варіант резолюції щодо війни, Україна та США утрималися.
- Після цього Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію США щодо російсько-української війни. "За" проголосували 10 країн, п'ять – утрималися.