Чалый – о расколе между Европой и США: Уже дошло до некоторых решений

Валерий Чалый (Фото: скриншот с видео LIGA.net)

Раскол между Соединенными Штатами и Европой уже есть, и это проявляется даже в некоторых решениях, в частности, во время голосования в Совбезе Организации объединенных наций к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Такое мнение высказал в интервью LIGA.net бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Дипломат заявил, что администрация президента США Дональда Трампа может изменить подходы в сфере внешней политики. Они будут отличаться от его действий во время его первого срока. В частности, это касается Европы. Чалый считает, что раскол между Штатами и Европой уже есть.

"Он [раскол] создан пока в обсуждениях в информационном пространстве, но уже дошло до некоторых первых решений", — сказал экс-посол.

Он вспомнил голосование в Совбезе ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

"Фактически впервые то, что мы сказали сначала, там Китай сыграл, но базовая проблема — раскол. ООН не смогла показать себя с точки зрения реагирования на войну. Россияне фактически захватили это место в ООН от Советского Союза незаконно, но при всем согласии пользуются", — констатировал Чалый.

Дипломат назвал голосование в Совбезе ООН 24 февраля "знаковым событием", ведь это не просто совместное голосование, а потому, что впервые было убрано слово "агрессия" в американском проекте резолюции. В то же время пять государств воздержались – Франция, Великобритания, Дания, Греция и Словения.

"В результате мы получили обязательную, ну, я бы сказал, условно обязательную резолюцию. Которая в одном предложении фактически, но там снято слово "агрессия", – сказал Чалый, добавив, что это требование российского диктатора Владимира Путина.

По его мнению, Россия теперь будет использовать эту резолюцию.

24 февраля 2025 года во время Генассамблеи ООН 93 страны проголосовали за проукраинскую резолюцию, США и Россия голосовали против.

Впоследствии Генассамблея проголосовала и за американский вариант резолюции относительно войны, Украина и США воздержались.

После этого Совет безопасности ООН принял резолюцию США по поводу российско-украинской войны. "За" проголосовали 10 стран, пять – воздержались.