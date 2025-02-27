Чалый – о расколе между Европой и США: Уже дошло до некоторых решений
Раскол между Соединенными Штатами и Европой уже есть, и это проявляется даже в некоторых решениях, в частности, во время голосования в Совбезе Организации объединенных наций к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Такое мнение высказал в интервью LIGA.net бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
Дипломат заявил, что администрация президента США Дональда Трампа может изменить подходы в сфере внешней политики. Они будут отличаться от его действий во время его первого срока. В частности, это касается Европы. Чалый считает, что раскол между Штатами и Европой уже есть.
"Он [раскол] создан пока в обсуждениях в информационном пространстве, но уже дошло до некоторых первых решений", — сказал экс-посол.
Он вспомнил голосование в Совбезе ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
"Фактически впервые то, что мы сказали сначала, там Китай сыграл, но базовая проблема — раскол. ООН не смогла показать себя с точки зрения реагирования на войну. Россияне фактически захватили это место в ООН от Советского Союза незаконно, но при всем согласии пользуются", — констатировал Чалый.
Дипломат назвал голосование в Совбезе ООН 24 февраля "знаковым событием", ведь это не просто совместное голосование, а потому, что впервые было убрано слово "агрессия" в американском проекте резолюции. В то же время пять государств воздержались – Франция, Великобритания, Дания, Греция и Словения.
"В результате мы получили обязательную, ну, я бы сказал, условно обязательную резолюцию. Которая в одном предложении фактически, но там снято слово "агрессия", – сказал Чалый, добавив, что это требование российского диктатора Владимира Путина.
По его мнению, Россия теперь будет использовать эту резолюцию.
- 24 февраля 2025 года во время Генассамблеи ООН 93 страны проголосовали за проукраинскую резолюцию, США и Россия голосовали против.
- Впоследствии Генассамблея проголосовала и за американский вариант резолюции относительно войны, Украина и США воздержались.
- После этого Совет безопасности ООН принял резолюцию США по поводу российско-украинской войны. "За" проголосовали 10 стран, пять – воздержались.