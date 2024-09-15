Чотири головні новини України та світу на 21:00 15 вересня

Росіяни завдали чергового удару по Харкову, у Зеленського відповіли на "план перемоги", який опублікував Bild

Удар по Харкову (Фото: ДСНС України)

1. У Харкові кількість травмованих через удар РФ по багатоповерхівці збільшилась до 41. У Харкові зросла кількість постраждалих через російський авіаційний удар по багатоповерховому будинку в Немишлянському районі. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов (детальніше).

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2. "Мінська-3 не буде". У Зеленського спростували "план перемоги", опублікований у Bild. Німецький таблоїд Bild опублікував буцімто "план перемоги" Володимира Зеленського, що передбачає замороження бойових дій на деяких напрямках фронту. Це фейк – ЗМІ не бачило план перемоги й не спілкувалося з людьми, причетними до нього, повідомив для LIGA.net Дмитро Литвин, радник президента з комунікацій (детальніше).

3. Зеленський назвав пункти плану перемоги України, який покаже Байдену, Трампу і Гарріс. Президент Володимир Зеленський заявив, що має план перемоги України, він містить чотири ключові пункти й один пункт, який стосується періоду після війни. Про це глава держави розповів в інтерв’ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN (детальніше).

4. "Путін єдиний боїться ескалації". Ексміністри просять Стармера дозволити бити Storm Shadow без США. Експрем'єр Борис Джонсон та п'ятеро колишніх британських міністрів оборони закликали чинного очільника уряду Кіра Стармера дати Україні дозвіл на удари далекобійними ракетами Storm Shadow по Росії навіть без підтримки США. Про це повідомила британська газета The Times (детальніше).

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