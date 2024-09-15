Четыре главные новости Украины и мира на 21:00 15 сентября

Россияне нанесли очередной удар по Харькову, у Зеленского ответили на "план победы", который опубликовал Bild

Удар по Харькову (Фото: ГСЧС Украины)

1. В Харькове количество травмированных из-за удара РФ по многоэтажке увеличилось до 41. В Харькове возросло количество пострадавших из-за российского авиационного удара по многоэтажному дому в Немышлянском районе. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов (подробнее).

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2. "Минска-3 не будет". У Зеленского опровергли "план победы", опубликованный в Bild. Немецкий таблоид Bild опубликовал якобы "план победы" Владимира Зеленского, предусматривающий заморозку боевых действий по некоторым направлениям фронта. Это фейк – СМИ не видели плана победы и не общались с людьми, причастными к нему, сообщил для LIGA.net Дмитрий Литвин, советник президента по коммуникациям (подробнее).

3. Зеленский назвал пункты плана победы Украины, который покажет Байдену, Трампу и Харрис. Президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть план победы Украины, он содержит четыре ключевых пункта и один пункт, который касается периода после войны. Об этом глава государства рассказал в интервью для программы GPS Фарида Закарии на CNN (подробнее).

4. "Эскалации боится Путин". Экс-министры просят Стармера разрешить бить Storm Shadow без США. Экс-премьер Борис Джонсон и пять бывших британских министров обороны призвали действующего главу правительства Кира Стармера дать Украине разрешение на удары дальнобойными ракетами Storm Shadow по России даже без поддержки США. Об этом сообщила британская газета The Times (подробнее).

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