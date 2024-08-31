Чотири головні новини України та світу на 21:00 31 серпня
1.В останню ніч літа РФ запустила з-під Курська понад півсотні дронів: кілька полетіли назад. Повітряні сили Збройних Сил України відзвітували про роботу ППО в ніч проти 31 серпня: РФ запустила із Курської області понад півсотні дронів, проте жоден не досяг цілі (детальніше).
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2. Умєров підтвердив, що надав США список потенційних цілей у Росії для ударів ATACMS. Міністр оборони Рустем Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю. Про це очільник оборонного відомства розповів в інтерв’ю CNN (детальніше).
3. Росіяни вдарили по селу Черкаська Лозова під Харковом: двоє людей загинули, 11 поранено. Удень у суботу, 31 серпня, росіяни завдали удару по селу Черкаська Лозова в Харківській області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов (детальніше).
4. Росія вбила п’ятьох людей у Часовому Ярі, а в Покровську пошкоджено частину ДСНС – фото. Росіяни вчергове обстріляли Донецьку область, внаслідок чого у Часовому Ярі загинули щонайменше п’ять людей, а в Покровську пошкоджено рятувальну частину. Про це повідомили очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та Держслужба з надзвичайних ситуацій (детальніше).
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