Четыре главных новости Украины и мира на 21:00 31 августа
1. В последнюю ночь лета РФ запустила из-под Курска более полусотни дронов: несколько улетели назад. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины отчитались о работе ПВО в ночь на 31 августа: РФ запустила из Курской области более полусотни дронов, однако ни один не достиг цели (подробнее).
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2. Умеров подтвердил, что предоставил США список потенциальных целей в России для ударов ATACMS. Министр обороны Рустем Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием. Об этом глава оборонного ведомства рассказал в интервью CNN (подробнее).
3. Россияне ударили по селу Черкасская Лозовая под Харьковом: два человека погибли, 11 ранены. Днем в субботу, 31 августа, россияне нанесли удар по селу Черкасская Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов (подробнее).
4. Россия убила пять человек в Часовом Яре, а в Покровске повреждена часть ГСЧС – фото. Россияне в очередной раз обстреляли Донецкую область, в результате чего в Часовом Яре погибли по меньшей мере пять человек, а в Покровске повреждена спасательная часть. Об этом сообщили глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин и Госслужба по чрезвычайным ситуациям (подробнее).
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