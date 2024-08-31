В последнюю ночь лета РФ запустила из-под Курска полсотни дронов: несколько улетели назад
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины отчитались о работе ПВО в ночь на 31 августа: РФ запустила из Курской области более полусотни дронов, однако ни один не достиг цели.
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Так, по данным военных, из 52 запущенных россиянами "шахедов" силы ПВО сбили 24, еще 25 упали самостоятельно, два БпЛА улетели в Россию, еще один – в Беларусь.
Также этой ночью враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из временно оккупированной Донбасса.
К отражению воздушного нападения РФ привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.
ПВО работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.
В Киеве воздушную тревогу объявляли четыре раза, суммарно она длилась почти четыре часа.
- 26 августа россияне во время массированной атаки выпустили по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов".
- В тот день Украина впервые использовала F-16 для сбивания российских ракет.