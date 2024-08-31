В последнюю ночь лета РФ запустила из-под Курска полсотни дронов: несколько улетели назад

Три "шахеда" из 52 улетели назад в РФ и Беларусь, 24 сбили силы ПВО, еще 25 были локационно потеряны

Иллюстративное фото: Telegram Алексея Кулебы

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины отчитались о работе ПВО в ночь на 31 августа: РФ запустила из Курской области более полусотни дронов, однако ни один не достиг цели.

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Так, по данным военных, из 52 запущенных россиянами "шахедов" силы ПВО сбили 24, еще 25 упали самостоятельно, два БпЛА улетели в Россию, еще один – в Беларусь.

Также этой ночью враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из временно оккупированной Донбасса.

К отражению воздушного нападения РФ привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

ПВО работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

В Киеве воздушную тревогу объявляли четыре раза, суммарно она длилась почти четыре часа.