В останню ніч літа РФ запустила з-під Курська понад півсотні дронів: кілька полетіли назад

Три "шахеди" з 52 полетіли назад до РФ і Білорусі, 24 збили сили ППО, ще 25 були локаційно втрачені

Ілюстративне фото: Telegram Олексія Кулеби

Повітряні сили Збройних Сил України відзвітували про роботу ППО в ніч проти 31 серпня: РФ запустила із Курської області понад півсотні дронів, проте жоден не досяг цілі.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Так, за даними військових, із 52 запущених росіянами "шахедів" сили ППО збили 24, ще 25 впали самостійно, два БпЛА полетіли в Росію, ще один — в Білорусь.

Також цієї ночі ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області і чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із тимчасово окупованої Донеччини.

До відбиття повітряного нападу РФ залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

ППО працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

У Києві повітряну тривогу оголошували чотири рази, сумарно вона тривала майже чотири години.