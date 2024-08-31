В останню ніч літа РФ запустила з-під Курська понад півсотні дронів: кілька полетіли назад
Повітряні сили Збройних Сил України відзвітували про роботу ППО в ніч проти 31 серпня: РФ запустила із Курської області понад півсотні дронів, проте жоден не досяг цілі.
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Так, за даними військових, із 52 запущених росіянами "шахедів" сили ППО збили 24, ще 25 впали самостійно, два БпЛА полетіли в Росію, ще один — в Білорусь.
Також цієї ночі ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області і чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із тимчасово окупованої Донеччини.
До відбиття повітряного нападу РФ залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.
ППО працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.
У Києві повітряну тривогу оголошували чотири рази, сумарно вона тривала майже чотири години.
- 26 серпня росіяни під час масованої атаки випустили по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні "шахедів".
- Того дня Україна вперше використала F-16 для збиття російських ракет.