"Дырку от бублика получите, а не Україну". Представник України при ООН звернувся до Росії

Андрій Мельник (Фото: Х)

На тлі заяв російського диктатора про визнання "суверенітету" Росії над Кримом і Донбасом постійний представник України при ООН Андрій Мельник зазначив, що територія і суверенітет України не продаються. Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 9 грудня.

"Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізонському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала, як ми щойно почули. Росія хоче, щоб ми склали зброю. І моя відповідь їй така: "Дырку от бублика получите, а не Україну!", – промовив він.

Він відзначив миротворчі зусилля Сполучених Штатів Америки. Мельник додав, що Україна розраховує на "силу та майстерність американської дипломатії, яка може покласти край найкривавішій війні на європейській землі з 1945 року".

Засідання Радбезу ООН відбулось 9 грудня на тлі зростання кількості жертв серед цивільного населення в Україні через російські удари.

Управління ООН з прав людини в доповіді, оприлюдненій 9 грудня, зазначило, що кількість жертв серед цивільних осіб зростає на тлі посилення бойових дій в Україні. За даними організації, з червня по листопад в Україні загинули 1420 цивільних людей і 6545 були поранені, що на 12% більше порівняно з аналогічним періодом 12 місяців тому.

Russia still wants Ukraine to capitulate. So here is my message to Moscow at this UN Security Council meeting: "Дырку от бублика получите, а не Украину!"

All you’ll get is just an empty hole of a bagel pic.twitter.com/gS7EmajYF7 — Andrii Melnyk (@MelnykAndrij) December 9, 2025