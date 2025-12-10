"Дырку от бублика получите, а не Україну". Представник України при ООН звернувся до Росії
На тлі заяв російського диктатора про визнання "суверенітету" Росії над Кримом і Донбасом постійний представник України при ООН Андрій Мельник зазначив, що територія і суверенітет України не продаються. Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 9 грудня.
"Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізонському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала, як ми щойно почули. Росія хоче, щоб ми склали зброю. І моя відповідь їй така: "Дырку от бублика получите, а не Україну!", – промовив він.
Він відзначив миротворчі зусилля Сполучених Штатів Америки. Мельник додав, що Україна розраховує на "силу та майстерність американської дипломатії, яка може покласти край найкривавішій війні на європейській землі з 1945 року".
Засідання Радбезу ООН відбулось 9 грудня на тлі зростання кількості жертв серед цивільного населення в Україні через російські удари.
Управління ООН з прав людини в доповіді, оприлюдненій 9 грудня, зазначило, що кількість жертв серед цивільних осіб зростає на тлі посилення бойових дій в Україні. За даними організації, з червня по листопад в Україні загинули 1420 цивільних людей і 6545 були поранені, що на 12% більше порівняно з аналогічним періодом 12 місяців тому.
Russia still wants Ukraine to capitulate. So here is my message to Moscow at this UN Security Council meeting: "Дырку от бублика получите, а не Украину!"— Andrii Melnyk (@MelnykAndrij) December 9, 2025
All you’ll get is just an empty hole of a bagel pic.twitter.com/gS7EmajYF7
- 2 грудня спецпосланець Трампа Віткофф та зять президента США Кушнер майже п'ять годин говорили з Путіним у Москві. В Кремлі заявили, що наразі немає "компромісного плану" стосовно закінчення війни.
- За оцінкою розвідки Північноатлантичного Альянсу щодо переговорного процесу, Москва все ще хоче встановити проросійський режим у Києві.
- 8 грудня Зеленський заявив, що Україна не має жодного юридичного або морального права віддати свої території, однак визнав, що Сполучені Штати шукають компроміс з цього питання.
