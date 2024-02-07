Данілов про мобілізацію: Не може бути так, що один боронить країну, а інший спостерігає
Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що процес мобілізації в Україні має бути "справедливим", і це є фундаментальною річчю в питанні безпеки держави. Про це він сказав у інтерв’ю у телемарафоні на полях міжнародного форуму з кібербезпеки, що проходить у Києві 7-8 лютого.
Журналістка запитала Данілова, що він думає щодо озвучених зауважень до законопроєкту про мобілізацію, і які речі є принципово важливими для безпеки країни.
"Принципово важливою є річ, яка є фундаментальною – закон, який мають прийняти про мобілізацію, він має бути про справедливість. Мобілізація має бути справедлива. Не може бути так, що один боронить країну, а інший спостерігає за рогом, чим це закінчиться", – заявив Данілов.
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- 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень — тут.
- У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення водійських прав, заборона на виїзд за кордон.
- Омбудсмен Лубінець заявив про "суперечливі норми" у законопроєкті. Однак закликав народних депутатів ухвалити документ у першому читанні – зауваження можна буде виправити до другого.
- 7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.
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