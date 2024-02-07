Данілов про мобілізацію: Не може бути так, що один боронить країну, а інший спостерігає

Секретар РНБО заявив, що закон про мобілізацію, який має прийняти Рада, перш за все має бути "про справедливість"

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що процес мобілізації в Україні має бути "справедливим", і це є фундаментальною річчю в питанні безпеки держави. Про це він сказав у інтерв’ю у телемарафоні на полях міжнародного форуму з кібербезпеки, що проходить у Києві 7-8 лютого.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналістка запитала Данілова, що він думає щодо озвучених зауважень до законопроєкту про мобілізацію, і які речі є принципово важливими для безпеки країни.

"Принципово важливою є річ, яка є фундаментальною – закон, який мають прийняти про мобілізацію, він має бути про справедливість. Мобілізація має бути справедлива. Не може бути так, що один боронить країну, а інший спостерігає за рогом, чим це закінчиться", – заявив Данілов.

Читайте також: Міноборони про санкції для ухилянтів: Хотілося б. Це необхідно для забезпечення демобілізації

30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень — тут.

У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення водійських прав, заборона на виїзд за кордон.

Омбудсмен Лубінець заявив про "суперечливі норми" у законопроєкті. Однак закликав народних депутатів ухвалити документ у першому читанні – зауваження можна буде виправити до другого.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

Читайте також: Данілов відповів Путіну щодо "демілітаризованої зони": Обов'язково буде – щонайменше до Москви