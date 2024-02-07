Данилов о мобилизации: Не может быть так, что один защищает страну, а другой наблюдает
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что процесс мобилизации в Украине должен быть "справедливым", и это является фундаментальной вещью в вопросе безопасности государства. Об этом он сказал в интервью в телемарафоне на полях проходящего в Киеве 7-8 февраля международного форума по кибербезопасности.
Журналистка спросила Данилова, что он думает по поводу озвученных замечаний к законопроекту о мобилизации, и какие вещи принципиально важны для безопасности страны.
"Принципиально важна вещь, являющаяся фундаментальной – закон, который должны принять о мобилизации, он должен быть о справедливости. Мобилизация должна быть справедливой. Не может быть так, что один защищает страну, а другой наблюдает за углом, чем это закончится", – заявил Данилов.
Читайте также: Минобороны о санкциях для уклонистов: Хотелось бы. Это необходимо для обеспечения демобилизации
- 30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.
- В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.
- Омбудсмен Лубинец заявил о "противоречивых нормах" в законопроекте. Однако призвал народных депутатов принять документ в первом чтении – замечания можно будет исправить до второго.
- 7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.
Читайте также: Данилов ответил Путину о "демилитаризованной зоне": Обязательно будет – минимум до Москвы