Данилов о мобилизации: Не может быть так, что один защищает страну, а другой наблюдает

Секретарь СНБО заявил, что закон о мобилизации, который должна принять Рада, прежде всего должен быть "о справедливости"

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что процесс мобилизации в Украине должен быть "справедливым", и это является фундаментальной вещью в вопросе безопасности государства. Об этом он сказал в интервью в телемарафоне на полях проходящего в Киеве 7-8 февраля международного форума по кибербезопасности.

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Журналистка спросила Данилова, что он думает по поводу озвученных замечаний к законопроекту о мобилизации, и какие вещи принципиально важны для безопасности страны.

"Принципиально важна вещь, являющаяся фундаментальной – закон, который должны принять о мобилизации, он должен быть о справедливости. Мобилизация должна быть справедливой. Не может быть так, что один защищает страну, а другой наблюдает за углом, чем это закончится", – заявил Данилов.

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30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.

В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

Омбудсмен Лубинец заявил о "противоречивых нормах" в законопроекте. Однако призвал народных депутатов принять документ в первом чтении – замечания можно будет исправить до второго.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.

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