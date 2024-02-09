Данілов заявив, що у нього на фронті загинув племінник, а похреснику відірвало частину ноги
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив про загибель племінника на фронті й тяжке поранення похресника на передовій. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Бабель.
За його словами, племінник загинув у Харківській області у січні 2024 року.
Він зазначив, що того ж місяця його похреснику відірвало частину ноги.
"Це ціна. Я не розумію, як про щось домовлятися з росіянами. У нас тисячі людей у країні, які втратили своїх близьких. Якщо ми не розв'яжемо це питання, то залишимо його своїм нащадкам, я цього не хочу", – сказав Данілов.
У вересні 2023 року секретар РНБО говорив, що два його сини служать у лавах Збройних Сил України. Раніше у мережі активно поширювалася інформація про те, що сини Данілова призовного віку нібито перебувають за кордоном, — це активно розкручувала російська та проросійська пропаганда.
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