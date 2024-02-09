Данілов заявив, що у нього на фронті загинув племінник, а похреснику відірвало частину ноги

Данілов заявив, що не розуміє, як можна про щось домовлятися з Росією після такої кількості жертв

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив про загибель племінника на фронті й тяжке поранення похресника на передовій. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Бабель.

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За його словами, племінник загинув у Харківській області у січні 2024 року.

Він зазначив, що того ж місяця його похреснику відірвало частину ноги.

"Це ціна. Я не розумію, як про щось домовлятися з росіянами. У нас тисячі людей у країні, які втратили своїх близьких. Якщо ми не розв'яжемо це питання, то залишимо його своїм нащадкам, я цього не хочу", – сказав Данілов.

У вересні 2023 року секретар РНБО говорив, що два його сини служать у лавах Збройних Сил України. Раніше у мережі активно поширювалася інформація про те, що сини Данілова призовного віку нібито перебувають за кордоном, — це активно розкручувала російська та проросійська пропаганда.

30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт про мобілізацію. Список нововведень – тут.

У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення прав водія, заборона на виїзд за кордон.

Омбудсмен Лубінець заявив про "суперечливі норми" у законопроєкті. Однак закликав народних депутатів ухвалити документ у першому читанні – зауваження можна буде виправити до другого.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

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