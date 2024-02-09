Данилов заявил, что у него на фронте погиб племянник, а крестнику оторвало часть ноги

Данилов заявил, что не понимает, как можно о чем-либо договариваться с Россией после такого количества жертв

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о гибели племянника на фронте и тяжелом ранении крестника на передовой. Об этом он сообщил в интервью изданию Бабель.

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По его словам, племянник погиб в Харьковской области в январе 2024 года.

Он отметил, что в том же месяце его крестнику оторвало часть ноги.

"Это цена. Я не понимаю, как о чем-то договариваться с россиянами. У нас тысячи людей в стране, которые потеряли своих близких. Если мы не решим этот вопрос, то оставим его своим потомкам, я этого не хочу", — сказал Данилов.

В сентябре 2023 года секретарь СНБО говорил, что два его сына служат в рядах Вооруженных Сил Украины. Ранее в сети активно распространялась информация о том, что сыновья Данилова призывного возраста якобы находятся за границей, — это активно раскручивала российская и пророссийская пропаганда.

30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.

В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

Омбудсмен Лубинец заявил о "противоречивых нормах" в законопроекте. Однако призвал народных депутатов принять документ в первом чтении – замечания можно будет исправить до второго.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.

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