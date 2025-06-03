Депутат Європарламенту звинуватив уряд Фіцо у незаконному стеженні

Депутат вважає, що делегація ЄС, яка відвідувала Словаччину, перебувала під постійним наглядом місцевих спецслужб

Томаш Здеховський (Фото: tomaszdechovsky)

Чеський депутат Європарламенту Томаш Здеховський звинуватив уряд прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в організації незаконного стеження та дискредитації під час нещодавньої моніторингової місії Європейського парламенту у Словаччину. Про це повідомляє Euractiv.

Офіційна делегація ЄС під керівництвом Томаша Здеховського відвідувала Словаччину з метою контролю за використанням коштів, наданих країні Євросоюзом.

У листі, надісланому президентці Європейського парламенту Роберті Мецолі, Здеховський описав "тривожні ознаки" того, що офіційна делегація ЄС була під наглядом спецслужб.

"У нас були вагомі підстави вважати, що за нашою діяльністю навмисно стежать. Такі дії є неприйнятними та суперечать принципам співпраці між державами-членами та інституціями ЄС", – заявив депутат.

Він також звернув увагу на публічні заяви високопосадовців Словаччини, зокрема, міністра внутрішніх справ Матуша Шутая Ештока та міністра навколишнього середовища Томаша Тараби, які розкритикували місію Європарламенту. Здеховський назвав ці висловлювання "політично забарвленими спробами дискредитувати делегацію".

Найагресивнішу атаку, за словами Здеховського, здійснив Фіцо, який назвав депутата Європарламенту "кілером опозиції".

Здеховський заявив, що розглядає зауваження прем'єр-міністра Словаччини як спробу делегітимізувати місію та її висновки.

Депутат закликав Мецолу порушити питання перед Європарламентом і розглянути можливі заходи проти словацького уряду.

За його словами, втручання у діяльність незалежної комісії є особливо небезпечним "в той час, коли в деяких частинах ЄС посилюються авторитарні тенденції".