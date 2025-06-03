Депутат Европарламента обвинил правительство Фицо в незаконной слежке

Депутат считает, что делегация ЕС, посещавшая Словакию, находилась под постоянным наблюдением местных спецслужб

Томаш Здеховский (Фото: tomaszdechovsky)

Чешский депутат Европарламента Томаш Здеховский обвинил правительство премьер-министра Словакии Роберта Фицо в организации незаконной слежки и дискредитации во время недавней мониторинговой миссии Европейского парламента в Словакию. Об этом сообщает Euractiv.

Официальная делегация ЕС под руководством Томаша Здеховского посещала Словакию для контроля за использованием средств, предоставленных стране Евросоюзом.

В письме, направленном президенту Европейского парламента Роберте Мецоле, Здеховский описал "тревожные признаки" того, что официальная делегация ЕС была под наблюдением спецслужб.

"У нас были веские основания считать, что за нашей деятельностью намеренно следят. Такие действия неприемлемы и противоречат принципам сотрудничества между государствами-членами и институтами ЕС", – заявил депутат.

Он также обратил внимание на публичные заявления чиновников Словакии, в частности, министра внутренних дел Матуша Шутая Эштока и министра окружающей среды Томаша Тарабы, которые раскритиковали миссию Европарламента. Здеховский назвал эти высказывания "политически окрашенными попытками дискредитировать делегацию".

Наиболее агрессивную атаку, по словам Здеховского, совершил Фицо, назвавший депутата Европарламента "киллером оппозиции".

Здеховский заявил, что рассматривает замечания премьер-министра Словакии как попытку делегитимизировать миссию и ее выводы.

Депутат призвал Мецолу поднять вопрос перед Европарламентом и рассмотреть возможные меры против словацкого правительства.

По его словам, вмешательство в деятельность независимой комиссии особенно опасно "в то время, когда в некоторых частях ЕС усиливаются авторитарные тенденции".