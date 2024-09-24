Дев'ять головних новин України та світу на 22:00 24 вересня
- Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову зросла до 31 – фото. Росіяни атакували Харків авіабомбами – згодом стало відомо про 31 постраждалого, загинули троє людей. Зокрема, окупанти вдарили по багатоповерховому будинку в Київському районі та по хлібопекарському підприємству.
- Підрозділи ГУР звільнили від росіян Вовчанський агрегатний завод – відео. Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони звільнили від окупантів Вовчанський агрегатний завод у Харківській області, повідомила пресслужба ГУР і опублікувала відповідне відео.
- Зеленський: Росія фотографує українські АЕС за допомогою китайських супутників. Росія використовує китайські супутники для фотографування українських атомних електростанцій, по яких потенційно може завдати ударів у майбутньому. Про це в інтерв'ю ABC News повідомив президент Володимир Зеленський.
- Кабмін виділив кошти на друк та розсилання 900 000 повісток до кінця року – УП. Уряд виділив понад 70 млн грн на централізований друк та розсилання 900 000 повісток до кінця поточного року. Про це повідомила Українська правда із посиланням на витяг із пояснювальної записки до розпорядження за підписом віцепрем'єрки, міністерки економіки Юлії Свириденко.
- Нардепа Дмитрука не затримували в Британії, це вкид росіян – джерело. Нардеп-утікач Артем Дмитрук заявив, що його судитимуть у Лондоні щодо екстрадиції до України. Про це він розповів британському таблоїду The Independent. Згодом співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що такого судового процесу ще немає, а дані про нібито затримання Дмитрука – вкид росіян.
- Укргазвидобування купило на аукціоні ліцензію на нафтогазове родовище за 1 млрд грн. Державна служба геології та надр України у вівторок, 24 вересня, провела успішні аукціони з продажу 20-річних спеціальних дозволів на користування надрами з покладами вуглеводнів. Найдорожчий з них продали за 1 млрд грн, свідчать результати торгів на Prozorro.Продажі.
- Найбільший металургійний комбінат України оголосив про скорочення виробництва. Найбільший металургійний комбінат України, АрселорМіттал Кривий Ріг, оголосив про скорочення виробництва у відповідь на погіршення ринкової ситуації. Як повідомив генеральний директор Мауро Лонгобардо, комбінат зіткнувся з низкою серйозних викликів, серед яких падіння світових цін на залізорудну сировину, стагнація ринків сталі в Європі та висока вартість електроенергії в Україні.
- Мінфін підтримує підвищення податків у будь-якій редакції: Завдання – отримати хоч щось. Міністерство фінансів готове підтримати законопроєкт про підвищення податків у будь-якій редакції, яка дозволить отримати додаткові доходи в бюджет. Про це на брифінгу сказав міністр Сергій Марченко.
- Підвищення мінімалки наступного року не буде – міністр фінансів. У державному бюджеті на 2025 рік не передбачається підвищення соціальних стандартів, оскільки країна не має такої можливості, сказав голова Мінфіну Марченко.
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