Девять главных новостей Украины и мира на 22:00 24 сентября
- Количество пострадавших в результате ударов по Харькову возросло до 31 – фото. Россияне атаковали Харьков авиабомбами – впоследствии стало известно о 31 пострадавшем, погибли три человека. В частности, оккупанты ударили по многоэтажному дому в Киевском районе и по хлебопекарному предприятию.
- Подразделения ГУР освободили от россиян Волчанский агрегатный завод – видео. Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны освободили от оккупантов Волчанский агрегатный завод в Харьковской области, сообщила пресс-служба ГУР и опубликовала соответствующее видео.
- Зеленский: Россия фотографирует украинские АЭС с помощью китайских спутников. Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских атомных электростанций, по которым потенциально может нанести удары в будущем. Об этом в интервью ABC News сообщил президент Владимир Зеленский.
- Кабмин выделил средства на печать и рассылку 900 000 повесток до конца года – УП. Правительство выделило более 70 млн грн на централизованную печать и рассылку 900 000 повесток до конца текущего года. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на выписку из пояснительной записки к распоряжению за подписью вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко.
- Нардеп Дмитрук не задерживался в Британии, это вброс россиян – источник. Беглец нардеп Артем Дмитрук заявил, что его будут судить в Лондоне насчет экстрадиции в Украину. Об этом он рассказал британскому таблоиду The Independent. Впоследствии собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что такого судебного процесса еще нет, а данные о якобы задержании Дмитрука – вброс россиян.
- Укргаздобыча купила на аукционе лицензию на нефтегазовое месторождение за 1 млрд грн. Государственная служба геологии и недр Украины во вторник, 24 сентября, провела успешные аукционы по продаже 20-летних специальных разрешений на использование недр с залежями углеводородов. Самый дорогой из них был продан за 1 млрд грн, свидетельствуют результаты торгов на Prozorro.Продажи.
- Крупнейший металлургический комбинат Украины объявил о сокращении производства. Крупнейший металлургический комбинат Украины, АрселорМиттал Кривой Рог, объявил о сокращении производства в ответ на ухудшение рыночной ситуации. Как сообщил генеральный директор Мауро Лонгобардо, комбинат столкнулся с рядом серьезных вызовов, включая падение мировых цен на железорудное сырье, стагнацию рынков стали в Европе и высокую стоимость электроэнергии в Украине.
- Минфин поддерживает повышение налогов в любой редакции: Задача – получить хоть что-то. Министерство финансов готово поддержать законопроект о повышении налогов в любой редакции, позволяющей получить дополнительные доходы в бюджет. Об этом на брифинге сказал министр Сергей Марченко.
- Повышения минималки в следующем году не будет – министр финансов. В государственном бюджете на 2025 год не предусматривается повышение социальных стандартов, поскольку у страны нет такой возможности, сказал глава Минфина Марченко.
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