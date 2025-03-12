Дев’ять головних новин України та світу на 21:00 12 березня

Росія била по Одесі та Кривому Рогу, звільнено командувача ОК "Північ", люди Трампа їдуть до Росії

Наслідки удару по Кривому Рогу (Фото: ДСНС)

1.Росія вдарила балістичною ракетою по порту в Одесі, загинули четверо громадян Сирії. Увечері 11 березня Росія завдала удару балістичною ракетою по порту в Одесі, повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення, міністр розвитку Олексій Кулеба.

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2. Росія влаштувала подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг: є загибла. Зранку 12 березня Росія здійснила подвійну ракетну атаку на Кривій Ріг. В результаті загинула одна жінка. Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

3. Начальника командування "Північ" Красильникова звільнили з посади. Командувач оперативного командування "Північ" генерал-майор Дмитро Красильников звільнений із посади. Він підтвердив це в коментарі Суспільному.

4. Трамп про припинення вогню: Мої люди зараз прямують до РФ, тепер усе залежить від неї. Президент США Дональд Трамп заявив, що прямо зараз американська делегація прямує до Росії. На порядку денному – переговори про 30-денне припинення вогню з Україною, передають The Guardian і BBC.

5. УП: Ексдепутат Київради Комарницький втік за кордон після підозри НАБУ. Фігурант справи про земельні махінації в Києві Денис Комарницький виїхав за кордон. Про це повідомила Українська правда.

6. Росія заявила про відновлення контролю над Суджею. В Україні спростували. Інформація про відновлення контролю росіян над Суджею у Курській області, яку 12 березня поширили пропагандистські ресурси, не відповідає дійсності. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

7. СБУ: Теракт в Івано-Франківську здійснили двоє підлітків на замовлення РФ, один із них загинув. Теракт в Івано-Франківську у вівторок, 11 березня, здійснили двоє неповнолітніх на замовлення Росії. Про це повідомили Служба безпеки України та Національна поліція.

8. WSJ: США звертаються до України по допомогу у розвитку безпілотної авіації. Американські технологічні компанії визнають: жодна з них не встигає за Україною у виробництві безпілотників. США зацікавлені у співпраці з українськими виробниками, продукція яких уже перевірена у реальних бойових умовах. Про це пише видання WSJ.

9. Maxar повернула Україні доступ до супутникових знімків – Мілітарний. Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновлює доступ до даних для користувачів з України. Це Мілітарному підтвердили кілька користувачів сервісу.

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