Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 12 марта

Россия била по Одессе и Кривому Рогу, уволен командующий ОК "Север", люди Трампа едут в Россию

Последствия удара по Кривому Рогу (Фото: ГСЧС)

1. Россия ударила баллистической ракетой по порту в Одессе, погибли четыре гражданина Сирии. Вечером 11 марта Россия нанесла удар баллистической ракетой по порту в Одессе, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития Алексей Кулеба.

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2. Россия устроила двойную ракетную атаку на Кривой Рог: есть погибшая. Утром 12 марта Россия совершила двойную ракетную атаку на Кривой Рог. В результате погибла одна женщина. Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

3. Начальника командования "Север" Красильникова уволили с должности. Командующий оперативным командованием "Север" генерал-майор Дмитрий Красильников уволен с должности. Он подтвердил это в комментарии Суспильному.

4. Трамп о прекращении огня: Мои люди сейчас направляются в РФ, теперь все зависит от нее. Президент США Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас американская делегация направляется в Россию. В повестке дня – переговоры о 30-дневном прекращении огня с Украиной, передают The Guardian и BBC.

5. УП: Экс-депутат Киевсовета Комарницкий сбежал за границу после подозрения НАБУ. Фигурант дела о земельных махинациях в Киеве Денис Комарницкий уехал за границу. Об этом сообщила Украинская правда.

6. Россия заявила о возобновлении контроля над Суджей. В Украине опровергли. Информация о возобновлении контроля россиян над Суджей в Курской области, распространенная 12 марта пропагандистскими ресурсами, не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

7. СБУ: Теракт в Ивано-Франковске совершили двое подростков по заказу РФ, один из них погиб. Теракт в Ивано-Франковске во вторник, 11 марта, совершили двое несовершеннолетних по заказу России. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

8. WSJ: США обращаются к Украине за помощью в развитии беспилотной авиации. Американские технологические компании признают: ни одна из них не успевает за Украиной в производстве беспилотников. США заинтересованы в сотрудничестве с украинскими производителями, продукция которых проверена в реальных боевых условиях. Об этом пишет издание WSJ.

9. Maxar вернула Украине доступ к спутниковым снимкам – Милитарный. Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает доступ к данным для пользователей из Украины. Это подтвердили Милитарному несколько пользователей сервиса.

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