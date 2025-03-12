Компания Maxar возобновляет доступ украинцев к спутниковым снимкам – Милитарный
Керченский мост после удара в 2022 году (Иллюстративное фото: x.com/Maxar)

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает доступ к данным для пользователей из Украины. Это подтвердили Милитарному несколько пользователей сервиса.

Речь идет об аккаунтах правительственной программы Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD). Она предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, собранных правительством США.

По состоянию на 08:00, 12 марта в компании официально не подтвердили восстановление доступа для украинцев, одна пользователям начали приходить письма с сообщениями о восстановлении доступа.

Обмен разведданными был прекращен президентом США Дональдом Трампом 4 марта. Это произошло после спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

7 марта компания Maxar Technologies обнародовала заявление, в котором сообщила, что у нее есть контракты с правительством США, поэтому должна выполнять приказ об остановке обмена данными, которые могут использоваться для разведки.

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