Maxar повернула Україні доступ до супутникових знімків – Мілітарний
Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновлює доступ до даних для користувачів з України. Це Мілітарному підтвердили кілька користувачів сервісу.
Йдеться про акаунти урядової програми Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD). Вона надає доступ до комерційних супутникових зображень, зібраних урядом США.
Станом на 08:00 12 березня в компанії офіційно не підтвердили відновлення доступу для українців, однак користувачам почали приходити листи з повідомленнями про відновлення доступу.
Обмін розвідданими було припинено президентом США Дональдом Трампом 4 березня. Це сталося після суперечки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.
7 березня компанія Maxar Technologies оприлюднила заяву, в якій повідомила, що має контракти з урядом США, тому повинна виконувати наказ про зупинення обміну даними, які можуть використовуватися для розвідки.
- 5 березня директор ЦРУ Реткліфф офіційно повідомив про зупинення передання Україні розвідувальних даних США.
- 7 березня CNN повідомляв, що Штати продовжили передавати розвіддані, необхідні Україні для захисту.
- 10 березня Трамп заявив, що США близькі до зняття паузи в обміні розвідданими з Україною.
- 11 березня після перемовин у Саудівській Аравії США заявили, що скасовують паузу на обмін розвідданими з Україною та поновлюють допомогу.