Maxar повернула Україні доступ до супутникових знімків – Мілітарний
Керченський міст після удару у 2022 році (Ілюстративне фото: x.com/Maxar)

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновлює доступ до даних для користувачів з України. Це Мілітарному підтвердили кілька користувачів сервісу.

Йдеться про акаунти урядової програми Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD). Вона надає доступ до комерційних супутникових зображень, зібраних урядом США.

Станом на 08:00 12 березня в компанії офіційно не підтвердили відновлення доступу для українців, однак користувачам почали приходити листи з повідомленнями про відновлення доступу.

Обмін розвідданими було припинено президентом США Дональдом Трампом 4 березня. Це сталося після суперечки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.

7 березня компанія Maxar Technologies оприлюднила заяву, в якій повідомила, що має контракти з урядом США, тому повинна виконувати наказ про зупинення обміну даними, які можуть використовуватися для розвідки.

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