Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 13 лютого

Сенат США підтримав $60 млрд для України, Сирський та Умєров об'їздили фронт, польські фермери анонсували масштабний страйк та інші новини

Сенат США (Фото: EPA)

1. Фінальне голосування. Сенат США підтримав $60 млрд для України. Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, зокрема $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу. Результати голосування – 70 "за", 29 "проти" (детальніше).

2. Forbes написав про РЕБ "Покрова". У Повітряних силах підтвердили: Система успішно працює. Система спуфінгу "Покрова" успішно працює в Україні, збиваючи з пантелику системи навігації російських "шахедів". Про це LIGA.net заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи відповідний матеріал американського Forbes. Технічних характеристик "Покрови" немає у публічному доступі (детальніше).

3. Селидове. Окупанти розганяють про буцімто "великі втрати" ЗСУ. Тарнавський: Дезінформація. Російські пропагандистські ресурси розганяли інформацію про буцімто ракетний удар РФ по скупченню українських військових і "великі втрати" ЗСУ під Селидовим у Покровському районі Донецької області. Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський спростував заяви окупантів, зазначивши, що це російська інформаційно-психологічна спецоперація (детальніше).

4. Зеленський: Сирський та Умєров об'їхали всі гарячі точки фронту, розв'язують наявні проблеми. Президент Володимир Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров впродовж дня об'їхали "всі гарячі точки фронту" та доповіли щодо ситуації там. Український лідер анонсував посилення військ дронами та засобами радіоелектронної боротьби, а також зміцнення командних позицій (детальніше).

5. Росіяни закуповують термінали Starlink через арабські країни – перехоплення ГУР. Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони повідомила, що росіяни закуповують термінали супутникового зв'язку Starlink через арабські країни. Їх вони використовують для війни проти України (детальніше).

6. Стеження за Bihus.Info. ОГП відкрив ще одну справу: в редакції уточнили про що йдеться. Правоохоронці розпочали ще одне кримінальне провадження у зв’язку зі стеженням за командою Bihus.Info за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів. Про це повідомив пресцентр Офісу генерального прокурора. Головна редакторка видання Аліса Юрченко зазначила у коментарі для LIGA.net, що йдеться про додаткову кваліфікацію в об'єднаній справі (детальніше).

7. Росія вдарила "шахедами" по Дніпру. У ДТЕК заявили, що одна із ТЕС припинила роботу. Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Дніпру в ніч проти 13 лютого, зафіксовано прильоти по енергетичній інфраструктурі. За словами енергетиків, одна із теплових електростанцій припинила виробництво електроенергії. Зафіксовано пошкодження інфраструктури, що обійшлися без постраждалих (детальніше).

8. Справа Гринкевича. Суд заарештував три квартири художниці Соні Морозюк. Держбюро розслідувань має судову ухвалу на арешт майна художниці Софії Морозюк, колишньої нареченої підозрюваного у шахрайстві з постачанням одягу для ЗСУ Романа Гринкевича. Йдеться про дві квартири в Києві, одну в Харкові та земельну ділянку (детальніше).

9. Польські фермери заявили про блокування всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною – дата. Польські фермери збираються заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Акція в межах 30-денного загальнонаціонального страйку запланована на 20 лютого, пише організатор – незалежна профспілка фермерів "Солідарність" (NSZZ RI Solidarność). Анонсується, що будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів (детальніше).

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