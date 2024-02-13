Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 13 февраля

Сенат США поддержал $60 млрд для Украины, Сырский и Умеров объездили фронт, польские фермеры анонсировали масштабную забастовку и другие новости

Сенат США (Фото: EPA)

1. Финальное голосование. Сенат США поддержал $60 млрд для Украины. Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь. Результаты голосования – 70 "за", 29 "против" (подробнее).

2. Forbes написал о РЭБ "Покров". В Воздушных силах подтвердили: Система успешно работает. Система спуфинга "Покров" успешно работает в Украине, сбивая с толку системы навигации российских "шахедов". Об этом LIGA.net заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя соответствующий материал американского Forbes. Технических характеристик "Покрова" нет в публичном доступе (подробнее).

3. Селидово. Оккупанты разгоняют о якобы "больших потерях" ВСУ. Тарнавский: Дезинформация. Российские пропагандистские ресурсы разгоняли информацию о якобы ракетном ударе РФ по скоплению украинских военных и "больших потерях" ВСУ под Селидово в Покровском районе Донецкой области. Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский опроверг заявления оккупантов, отметив, что это российская информационно-психологическая спецоперация (подробнее).

4. Зеленский: Сырский и Умеров объехали все горячие точки фронта, решают существующие проблемы. Президент Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров в течение дня объехали "все горячие точки фронта" и доложили о ситуации там. Украинский лидер анонсировал усиление войск дронами и средствами радиоэлектронной борьбы, а также укрепление командных позиций (подробнее).

5. Россияне закупают терминалы Starlink через арабские страны – перехват ГУР. Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны сообщила, что россияне закупают терминалы спутниковой связи Starlink через арабские страны. Их они используют для войны против Украины (подробнее).

6. Слежка за Bihus.Info. ОГП открыл еще одно дело: в редакции уточнили о чем идет речь. Правоохранители начали еще одно уголовное производство по слежке за командой Bihus.Info по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщил пресс-центр Офиса генерального прокурора. Главный редактор издания Алиса Юрченко отметила в комментарии для LIGA.net, что речь идет о дополнительной квалификации по объединенному делу (подробнее).

7. Россия ударила "шахедами" по Днепру. В ДТЭК заявили, что одна из ТЭС прекратила работу. Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Днепру в ночь на 13 февраля, зафиксированы прилеты по энергетической инфраструктуре. По словам энергетиков, одна из тепловых электростанций приостановила производство электроэнергии. Зафиксированы повреждения инфраструктуры, которые обошлись без пострадавших (подробнее).

8. Дело Гринкевича. Суд арестовал три квартиры художницы Сони Морозюк. У Госбюро расследований есть судебное решение на арест имущества художницы Софии Морозюк, бывшей невесты подозреваемого в мошенничестве с поставкой одежды для ВСУ Романа Гринкевича. Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке (подробнее).

9. Польские фермеры заявили о блокировании всех пунктов пропуска на границе с Украиной – дата. Польские фермеры намерены заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной. Акция в рамках 30-дневной общенациональной забастовки запланирована на 20 февраля, пишет организатор – независимый профсоюз фермеров "Солидарность" (NSZZ RI Solidarność). Анонсируется, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам (подробнее).

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