Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 21 лютого

Fateh-110 у повітрі (Ілюстративне фото: іранський державний ресурс)

1. Росіяни пишуть про удар по полігону в Трудівському з HIMARS та десятки загиблих: фото 18+. Російські пропагандисти та українські канали, які висвітлюють війну, написали про удар Сил оборони по полігону у тимчасово окупованому Трудівському Донецької області 20 лютого та масову загибель окупантів. Загарбники заявили, що на полігоні загинули бійці 36 гвардійської мотострілецької бригади із Забайкалля, повідомляється про щонайменше 60 загиблих (детальніше).

2. Повітряні сили знищили бомбардувальник Су-34. ЗСУ: Су-35 пощастило, зманеврував. Зранку 21 лютого Сили оборони знищили російське повітряне судно – винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він зазначив, що цього разу льотчику Су-35 "пощастило – зманеврував і більше не ризикує" (детальніше).

3. Reuters: Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет. ГУР: Перевіряємо й уточнюємо. Британське агентство Reuters із посиланням на шість анонімних джерел заявило, що Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет власного виробництва. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net повідомив, що ця інформація перевіряється та уточнюється (детальніше).

4. NYT пише про "сотні" полонених українців в Авдіївці. У ЗСУ заявили, що це "повна брехня". У ЗСУ спростували інформацію американського видання The New York Times про "сотні" українських військових, що нібито потрапили в полон РФ під час операції з виведення Сил оборони з Авдіївки. Начальник відділу зв’язків із громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що журналісти NYT розповсюдили російський наратив і ця інформація не відповідає дійсності (детальніше).

5. Міноборони анонсувало застосунок для військових. Міністерство оборони України оголосило про розробку нового застосунку для військових, спрямованого на автоматизацію та спрощення робочих процесів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, бійці часто скаржаться на великий обсяг паперової роботи, зокрема на заповнення журналів та складання рапортів. З метою розв'язання цієї проблеми розробляється застосунок із назвою "Армія+" (детальніше).

6. Євросоюз погодив 13-й пакет санкцій проти Росії. Він почне діяти з 24 лютого. Посли країн-членів Європейського Союзу в середу, 21 лютого, досягли принципової згоди щодо 13-го пакета санкцій проти РФ за її війну в Україні. Про це повідомило бельгійське головування у Раді ЄС. Зазначається, що він пройде письмову процедуру і має бути офіційно затверджений 24 лютого (детальніше).

7. Зеленський про кордон із Польщею: Уряд буде там до 24 лютого, запрошую Туска та Дуду. Президент Володимир Зеленський доручив уряду України до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею. Український лідер звернувся до польських президента та прем'єра і попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі. Також до участі в зустрічі Україна запросила й представника Єврокомісії (детальніше).

8. Помер дисидент та борець за незалежність України Степан Хмара. Пішов із життя відомий український дисидент та борець за незалежність країни за часів СРСР Степан Хмара. Йому було 86 років, причина смерті поки що невідома. За радянських часів він розповсюджував заборонену режимом літературу. Був засуджений за політичною статтею та сидів у таборах на Уралі. Після звільнення в 1987 роцi боровся за відновлення незалежності України (детальніше).

9. НАБУ і САП вважають Пашинського власником Української бронетехніки. Він це заперечує. Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважають колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського реальним власником найбільшої в Україні приватної збройової компанії "Українська бронетехніка". Про це стало відомо під час засідання у Вищому антикорупційному суді з обрання запобіжного заходу Пашинському у справі про нафтопродукти Курченка (детальніше).

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