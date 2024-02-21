Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 21 февраля

Fateh-110 в воздухе (Иллюстративное фото: иранский государственный ресурс)

1. Россияне пишут об ударе по полигону в Трудовском из HIMARS и десятках погибших: фото 18+. Российские пропагандисты и украинские каналы, освещающие войну, написали об ударе Сил обороны по полигону во временно оккупированном Трудовском Донецкой области 20 февраля и массовой гибели оккупантов. Захватчики заявили, что на полигоне погибли бойцы 36 гвардейской мотострелковой бригады из Забайкалья, сообщается о по меньшей мере 60 погибших (подробнее).

2. Воздушные силы уничтожили бомбардировщик Су-34. ВСУ: Су-35 повезло, сманеврировал. Утром 21 февраля Силы обороны уничтожили российское воздушное судно – истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он отметил, что на этот раз летчику Су-35 "повезло – сманеврировал и больше не рискует" (подробнее).

3. Reuters: Иран передал России около 400 баллистических ракет. ГУР: Проверяем и уточняем. Британское агентство Reuters со ссылкой на шесть анонимных источников заявило, что Иран передал России около 400 баллистических ракет собственного производства. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net сообщил, что эта информация проверяется и уточняется (подробнее).

4. NYT пишет о "сотнях" пленных украинцев в Авдеевке. В ВСУ заявили, что это "полная ложь". В ВСУ опровергли информацию американского издания The New York Times о якобы попавших в плен РФ "сотнях" украинских военных во время операции по выводу Сил обороны из Авдеевки. Начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что журналисты NYT распространили российский нарратив и эта информация не соответствует действительности (подробнее).

5. Минобороны анонсировало приложение для военных. Министерство обороны Украины объявило о разработке нового приложения для военных, направленного на автоматизацию и упрощение рабочих процессов. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, бойцы часто жалуются на большой объем бумажной работы, в частности на заполнение журналов и составление рапортов. В целях решения этой проблемы разрабатывается приложение с названием "Армия+" (подробнее).

6. Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России. Он начнет действовать с 24 февраля. Послы стран-членов Европейского Союза в среду, 21 февраля, достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций против РФ за ее войну в Украине. Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС. Отмечается, что он пройдет письменную процедуру и должен быть официально утвержден 24 февраля (подробнее).

7. Зеленский о границе с Польшей: Правительство будет там до 24 февраля, приглашаю Туска и Дуду. Президент Владимир Зеленский поручил правительству Украины до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге. Также к участию во встрече Украина пригласила и представителя Еврокомиссии (подробнее).

8. Умер диссидент и борец за независимость Украины Степан Хмара. Ушел из жизни известный украинский диссидент и борец за независимость страны во времена СССР Степан Хмара. Ему было 86 лет, причина смерти пока неизвестна. В советское время он распространял запрещенную режимом литературу. Был осужден по статье и сидел в лагерях на Урале. После освобождения в 1987 году боролся за восстановление независимости Украины (подробнее).

9. НАБУ и САП считают Пашинского владельцем Украинской бронетехники. Он это отрицает. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура считают бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского реальным владельцем крупнейшей в Украине частной оружейной компании "Украинская бронетехника". Об этом стало известно во время заседания в Высшем антикоррупционном суде по избранию меры пресечения Пашинскому по делу о нефтепродуктах Курченко (подробнее).

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