Повітряні сили знищили бомбардувальник Су-34. ЗСУ: Су-35 пощастило, зманеврував

Російські винищувачі-бомбардувальники середньої дальності Су-34, винищувачі Су-30СМ та Су-35С (Фото: EPA)

Зранку 21 лютого Сили оборони знищили російське повітряне судно – винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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Олещук зазначив, що цього разу льотчику Су-35 "пощастило – зманеврував і більше не ризикує".

"А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався!" – акцентував військовий.

20 лютого, коментуючи знищення російських літаків, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".

Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

17 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що на східному напрямку було знищено відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що росіяни вранці 18 лютого втратили ще один бомбардувальник Су-34.

19 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що українські військові збили винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

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