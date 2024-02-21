Воздушные силы уничтожили бомбардировщик Су-34. ВСУ: С-35 повезло, сманеврировал

Воздушные силы ВСУ уничтожили седьмой самолет в течение недели

Российские истребители-бомбардировщики средней дальности Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С (Фото: EPA)

Утром 21 февраля Силы обороны уничтожили российское воздушное судно – истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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Олещук отметил, что на этот раз летчику Су-35 "повезло – сманеврировал и больше не рискует".

"А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья". Имею хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался!", – акцентировал военный.

20 февраля, комментируя уничтожение российских самолетов, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбивание российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, ведь противник понимает, что "его могут достать".

Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

17 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что на восточном направлении были уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что россияне утром 18 февраля потеряли еще один бомбардировщик Су-34.

19 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что украинские военные сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

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