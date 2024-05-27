Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 27 травня

Французькі інструктори поїдуть до України, допомога від Іспанії, розслідування ДБР щодо укріплень на Харківщині та інші новини

Емманюель Макрон (Ілюстративне фото: CHRISTOPHE ENA / EPA)

1. Франція відправить в Україну своїх інструкторів: Сирський вже підписав документи. Франція направить до України інструкторів для підготовки бійців Сил оборони. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками відеозустрічі із главою Міноборони Рустемом Умєровим та міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню (детальніше).

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2. Дрон ГУР атакував радіолокаційну станцію росіян за рекордні 1800 км від України – джерело. Безпілотник Головного управління розвідки Міноборони 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області – за 1800 км від кордону з Україною. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці (детальніше).

3. ДБР розслідує прорив кордону росіянами у Харківській області. В Україні розпочато досудове розслідування за фактом прориву військами РФ державного кордону в Харківській області, повідомило Держбюро розслідувань. Відомство перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо (детальніше).

4. Росіяни завдали удару по Запорізькому аеропорту: фото. Армія Росії завдала удару по Міжнародному аеропорту Запоріжжя. Фото пошкодженого аеропорту опублікував народний депутат Муса Магомедов. Знищення аеропортової інфраструктури України – звична тактика РФ з перших днів великої війни (детальніше).

5. Зеленський: Іспанія надасть Україні допомогу на 1 млрд євро цього року та 5 млрд євро до 2027-го. Іспанія цього року надасть Україні військової допомоги на 1 млрд євро, а до 2027 року – на 5 млрд євро. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. За словами українського лідера, відповідні суми зафіксовані безпековою угодою, яку сьогодні підписали Україна та Іспанія (детальніше).

6. Росія обстріляла Холодногірський район Харкова, є постраждалі та загибла. Вдень 27 травня російські окупаційні війська завдали повітряних ударів по Холодногірському району Харкова, внаслідок чого десяток людей зазнали поранень, одна жінка загинула (детальніше).

7. Росіяни здійснили ракетний удар по Снігурівці – загинуло троє людей, шестеро постраждалих. Російські окупанти завдали удару по місту Снігурівка Миколаївської області – загинуло троє людей, шість постраждалих. Унаслідок ракетного удару виникла пожежа в кав'ярні, автомагазині та на шиномонтажі, вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування, написали рятувальники (детальніше).

8. Угорщина збирається блокувати 14-й пакет санкцій проти Росії. Угорщина не підтримає запропонований ЄС 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки нові обмеження суперечать інтересам країни. Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто за підсумками засідання глав МЗС країн Євросоюзу в Брюсселі 27 травня (детальніше).

9. Банки самостійно почали встановлювати обмеження на перекази між картками. Сенс Банк з 1 червня запроваджує ліміти на вхідні трансакції на картку клієнта від фізичних осіб, які обслуговуються в інших банках (P2P, person-to-person). Як свідчить інформація оновленої версії публічної пропозиції АТ "Сенс Банк" на укладення договору про банківське обслуговування фізосіб, вхідні трансакції обмежать до 200 переказів на суму до 1 млн грн на місяць (детальніше).

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