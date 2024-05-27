Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 27 мая

Французские инструкторы поедут в Украину, помощь от Испании, расследование ГБР по укреплениям на Харьковщине и другие новости

Эмманюэль Макрон (Иллюстративное фото: CHRISTOPHE ENA/EPA)

1. Франция отправит в Украину своих инструкторов: Сырский уже подписал документы. Франция направит в Украину инструкторов для подготовки бойцов Сил обороны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам видеовстречи с главой Минобороны Рустемом Умеровым и министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню (подробнее).

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2. Дрон ГУР атаковал радиолокационную станцию россиян за рекордные 1800 км от Украины – источник. Беспилотник Главного управления разведки Минобороны 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области – в 1800 км от границы с Украиной. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской разведке (подробнее).

3. ГБР расследует прорыв границы россиянами в Харьковской области. В Украине начато досудебное расследование по факту прорыва войсками РФ государственной границы в Харьковской области, сообщило Госбюро расследований. Ведомство проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и т.д. (подробнее).

4. Россияне нанесли удар по Запорожскому аэропорту: фото. Армия России нанесла удар по Международному аэропорту Запорожья. Фото поврежденного аэропорта опубликовал народный депутат Муса Магомедов. Уничтожение аэропортовой инфраструктуры Украины – привычная тактика РФ с первых дней войны (подробнее).

5. Зеленский: Испания предоставит Украине помощь на 1 млрд евро в этом году и 5 млрд евро к 2027 году. Испания в этом году предоставит Украине военную помощь на 1 млрд евро, а к 2027 году – на 5 млрд евро. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Испании Педро Санчесом. По словам украинского лидера, соответствующие суммы зафиксированы договором безопасности, который сегодня подписали Украина и Испания (подробнее).

6. Россия обстреляла Холодногорский район Харькова, есть пострадавшие и погибшие. Днем 27 мая российские оккупационные войска нанесли воздушные удары по Холодногорскому району Харькова, в результате чего десяток человек получили ранения, одна женщина погибла (подробнее).

7. Россияне нанесли ракетный удар по Снигиревке – погибли три человека, шесть пострадавших. Российские оккупанты нанесли удар по городу Снигиревка Николаевской области – погибли три человека, шесть пострадавших. В результате ракетного удара возник пожар в кафе, автомагазине и на шиномонтаже, взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания, написали спасатели (подробнее).

8. Венгрия собирается блокировать 14-й пакет санкций против России. Венгрия не поддержит предложенный ЕС 14-й пакет санкций против России, поскольку новые ограничения противоречат интересам страны. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе 27 мая (подробнее).

9. Банки самостоятельно начали устанавливать ограничения на переводы между картами. Сенс Банк с 1 июня вводит лимиты на входящие трансакции на карту клиента от физических лиц, обслуживаемых в других банках (P2P, person-to-person). Как свидетельствует информация обновленной версии публичного предложения АО "Сенс Банк" на заключение договора о банковском обслуживании физлиц, входящие трансакции ограничат до 200 переводов на сумму до 1 млн грн в месяц (подробнее).

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