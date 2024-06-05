Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 5 червня

Головком ЗСУ про шанси змінити ситуацію на Харківщині, ГУР здійснило масштабну DDoS-атаку, США не планують надіслати інструкторів та інші новини

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

1. Наступ Росії на Харківщині: Сирський каже, що є шанси змінити ситуацію на користь ЗСУ. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав райони активних бойових дій на Харківському та Куп'янському напрямках. Він розповів про актуальну оперативну ситуацію – залишається складною, але є можливість змінити її на користь України (детальніше).

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2. Розвідка здійснила масштабну DDoS-атаку на електронні сервіси Росії – джерело. 5 червня на державні установи та приватні компанії Росії здійснюють масштабну DDoS-атаку кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбах (детальніше).

3. Росіяни намагаються прорватися до життєво важливої траси Покровськ-Костянтинівка – ЗСУ. Російські загарбники намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки – із захопленого Очеретиного рвуться до "життєво важливої" магістралі Покровськ-Костянтинівка. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин (детальніше).

4. У Байдена заявили: США не планують відправляти військових інструкторів в Україну. США не планують відправляти своїх військових інструкторів до України. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (детальніше).

5. Зеленський прибув до Катару – країна допомагає у поверненні викрадених Росією дітей. 5 червня президент Володимир Зеленський прибув до Катару, щоб провести переговори з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Зеленський акцентував, що Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей (детальніше).

6. Консультації у Пекіні. Україна сподівається на користь від участі КНР у Саміті миру. У Пекіні відбулися політичні консультації між Україною та Китайською народною республікою на рівні заступників міністрів закордонних справ. Українська сторона сподівається, що участь КНР у Глобальному саміті миру могла б стати нагодою для практичного внеску у досягнення миру (детальніше).

7. В Україну приїхала президентка ЄБРР. Обіцяє 300 млн євро на відновлення енергетики. Європейський банк реконструкції й розвитку (ЄБРР) надасть 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України. Відповідний меморандум у середу, 5 червня, підписали у Києві президентка банку Оділь Рено-Бассо і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (детальніше).

8. Рекордне падіння курсу гривні наприкінці травня: Нацбанк назвав причини. Ослаблення курсу гривні наприкінці травня пов'язане з різким зростанням попиту на валюту й одночасним зменшенням пропозиції. Зокрема, чистий попит клієнтів на іноземну валюту за безготівковими операціями в травні збільшився на 41% у зв'язку зі збільшенням бюджетних видатків (детальніше).

9. Четвертий місяць поспіль доходи держбюджету зменшуються. За травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд грн — це менше, ніж у лютому, березні та квітні. Загалом, за підсумками травня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 229,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів (детальніше).

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