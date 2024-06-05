Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 5 июня

Главком ВСУ о шансах изменить ситуацию на Харьковщине, ГУР провело масштабную DDoS-атаку, США не планируют отправить инструкторов и другие новости

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

1. Наступление России в Харьковской области: Сырский говорит, что есть шансы изменить обстановку в пользу ВСУ. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский посетил районы активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях. Он рассказал об актуальной оперативной ситуации – остается сложной, но есть возможность изменить ее в пользу Украины (подробнее).

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2. Разведка осуществила масштабную DDoS-атаку на электронные сервисы России – источник. 5 июня на государственные учреждения и частные компании России осуществляют масштабную DDoS-атаку киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в спецслужбах (подробнее).

3. Россияне пытаются прорваться к жизненно важной трассе Покровск-Константиновка – ВСУ. Российские захватчики пытаются развить наступление к западу от Авдеевки и Марьинки – с захваченного Очеретиного рвутся к "жизненно важной" магистрали Покровск-Константиновка. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин (подробнее).

4. У Байдена заявили: США не планируют отправлять военных инструкторов в Украину. США не планируют отправлять своих военных инструкторов в Украину. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (подробнее).

5. Зеленский прибыл в Катар – страна помогает в возвращении похищенных Россией детей. 5 июня президент Владимир Зеленский прибыл в Катар, чтобы провести переговоры с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Зеленский акцентировал, что Катар помогает Украине возвращать похищенных Россией детей (подробнее).

6. Консультации в Пекине. Украина надеется на пользу от участия КНР в Саммите мира. В Пекине прошли политические консультации между Украиной и Китайской народной республикой на уровне заместителей министров иностранных дел. Украинская сторона надеется, что участие КНР в Глобальном саммите мира могло бы стать поводом для практического вклада в достижение мира (подробнее).

7. В Украину приехала президент ЕБРР. Обещает 300 млн евро на восстановление энергетики. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит 300 млн евро в поддержку энергетическому сектору Украины. Соответствующий меморандум в среду, 5 июня, подписали в Киеве президент банка Одиль Рено-Бассо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (подробнее).

8. Рекордное падение курса гривни в конце мая: Нацбанк назвал причины. Ослабление курса гривни в конце мая связано с резким ростом спроса на валюту и уменьшением предложения. В частности, чистый спрос клиентов на иностранную валюту по безналичным операциям в мае увеличился на 41% в связи с увеличением бюджетных расходов (подробнее).

9. Четвертый месяц подряд доходы госбюджета уменьшаются. За май 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 151,8 млрд грн – это меньше, чем в феврале, марте и апреле. В целом, по итогам мая 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 229,1 млрд грн налогов, сборов и других платежей (подробнее).

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