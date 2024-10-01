Дев'ять головних новин України та світу на 22:00 1 жовтня
- Росіяни розстріляли 16 українських військовополонених під Покровськом – Офіс генпрокурора. Росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку – правоохоронці ведуть розслідування, повідомив Офіс генерального прокурора. Голова відомства заявив, що це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту.
- Військові частини можуть без ТЦК мобілізувати добровольців – постанова уряду. Кабінет міністрів 1 жовтня ухвалив постанову, що дозволяє військовим частинам мобілізувати резервістів та військовозобов'язаних, які хочуть служити добровільно, без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
- Росія завдала шість ударів КАБ по Запоріжжю: є руйнування, загиблий та постраждалі. Російська армія вдень 1 жовтня ударила по Запоріжжю – одна людина загинула, 32 особи постраждали, серед них троє дітей. Пошкоджені та зруйновані 69 багатоквартирних та приватних будинків.
- Рютте вступає на посаду генсека НАТО. Назвав Україну пріоритетом номер один – відео. Колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте, який 1 жовтня офіційно обійняв посаду генсека Північноатлантичного альянсу, назвав підтримку України пріоритетом для себе. За словами наступника Столтенберга, він прагнутиме зробити так, щоб Україна "вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація".
- Енергоатом увімкнув у систему після ремонту енергоблок АЕС на 1000 МВт. У вівторок, 1 жовтня, після планово-попереджувального ремонту Енергоатом успішно під'єднав до енергомережі енергоблок однієї з атомних електростанцій. Триває набір потужності, повідомила компанія. Ремонт завершили на 12 днів раніше запланованого терміну. В. о. голови правління Енергоатому Петро Котін запевнив, що швидші темпи не вплинули на якість ремонту.
- Земельний банк. В Україні відбувся перший аукціон з оренди держземлі. В Україні відбувся перший земельний аукціон в рамках проєкту "Земельний банк", повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль. За сільськогосподарську ділянку понад 115 га на Вінниччині на торгах 1 жовтня змагалися 14 учасників. За стартової ціни лота 495 588 грн фермерське господарство з Крижополя Вінницької області запропонувало 3 020 001 грн, що становить річну суборендну плату.
- Експорт оживає: Україна збільшила продаж за кордон дорожчих товарів. Україна експортувала 9,3 млн тонн товарів за три квартали 2024 року, що на 36,2% більше, ніж за дев'ять місяців минулого року. У грошах експорт становив $28,9 млрд (+6%). Дані опублікував заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка.
- Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану. США висловили підтримку, а Іран засудив. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у ніч проти 1 жовтня офіційно заявила, що починає "обмежену наземну операцію" на півдні Лівану під назвою "Північні стріли". Військові наголошують, що план наземної операції розроблявся останні місяці. Наземні війська підтримують Повітряні Сили та артилерія, які б'ють по військових об'єктах у низці сіл на півдні Лівану, уточнюється у заяві.
- Іран запустив ракети по Ізраїлю, працює ППО – відео. Іран запустив ракети у бік Ізраїлю, повідомила Армія оборони країни. По всій країні лунали сирени, працювала протиповітряна оборона, було чути вибухи. Тим часом у соцмережах ширилися відео, як стверджується, з місця подій.
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