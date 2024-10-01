Іран запустив ракети по Ізраїлю, працює ППО – відео

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Іран запустив ракети у бік Ізраїлю, повідомила Армія оборони країни.

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Відповідне повідомлення з'явилося о 19:36 (місцевий час такий же, як у Києві).

Військові закликали громадян бути пильними та виконувати вказівки командування тилу.

О 19:43 з'явилося звернення речника ЦАХАЛ Деніеля Хагарі: впродовж останніх кількох хвилин командування тилу надіслало інструкції на мобільні телефони у певних районах — людей закликають дістатися до найбезпечнішого захищеного місця поблизу. Почувши сирену, необхідно одразу увійти в таке місце й залишатися там до подальших інструкцій.

За словами військового, хоча система протиповітряної оборони Ізраїлю "повністю готова" й перехоплює загрози там, де це потрібно, але вона "не повністю герметична", і тому людям необхідно слідувати вищезазначеним вказівкам.

Вже о 19:44 по всьому Ізраїлю завили сирени повітряної тривоги, повідомив ЦАХАЛ.

О 19:58 ізраїльська армія повідомила, що атаку Ірану триває – людей просять залишатися у безпечних місцях до подальшого повідомлення.

ЦАХАЛ пише, що вибухи, які чують місцеві, спричинені перехопленнями ракет або падінням боєприпасів.

Наразі система ППО виявляє та перехоплює запущені ракети, заявила армія країни.

Тим часом у соцмережах ширяться відео, як стверджується, з іранською атакою та роботою ізраїльської ППО:

Напередодні атаки американський телеканал CNN із посиланням на неназваного посадовця Білого дому заявив, що Штати отримали дані про підготовку Іраном удару балістикою по Ізраїлю.

Уже під час іранської атаки президент США Джо Байден повідомив, що вранці разом з віцепрезиденткою Камалою Гарріс скликали групу із нацбезпеки, аби обговорити іранські плани здійснити ракетний удар по Ізраїлю.

"Ми обговорили, як Сполучені Штати готові допомогти Ізраїлю захиститися від цих нападів і захистити американський особовий склад у регіоні", – написав Байден.