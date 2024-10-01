Девять главных новостей Украины и мира на 22:00 1 октября
- Россияне расстреляли 16 украинских военнопленных под Покровском – Офис генпрокурора. Россияне расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении – правоохранители ведут расследование, сообщил Офис генерального прокурора. Глава ведомства заявил, что это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта.
- Военные части могут без ТЦК мобилизовать добровольцев – постановление правительства. Кабинет министров 1 октября принял постановление, разрешающее военным частям мобилизовать резервистов и военнообязанных, желающих служить добровольно, без участия территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
- Россия нанесла шесть ударов КАБ по Запорожью: есть разрушения, погибший и пострадавший. Российская армия днем 1 октября ударила по Запорожью – один человек погиб, 32 пострадавших, среди них трое детей. Повреждены и разрушены 69 многоквартирных и частных домов.
- Рютте вступает в должность генсека НАТО. Назвал Украину приоритетом номер один – видео. Бывший премьер Нидерландов Марк Рютте, который 1 октября официально занял пост генсека Североатлантического альянса, назвал поддержку Украины приоритетом для себя. По словам преемника Столтенберга, он будет стремиться сделать так, чтобы Украина "выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация".
- Энергоатом включил в систему после ремонта энергоблок АЭС на 1000 МВт. Во вторник, 1 октября, после планово-предупредительного ремонта Энергоатом успешно подключил к сети энергоблок одной из атомных электростанций. Продолжается набор мощности, сообщила компания. Ремонт завершили на 12 дней раньше запланированного срока. И. о. председателя правления Энергоатома Петр Котин заверил, что более быстрые темпы не повлияли на качество ремонта.
- Земельный банк. В Украине состоялся первый аукцион по аренде госземли. В Украине прошел первый земельный аукцион в рамках проекта "Земельный банк", сообщил министр агрополитики Виталий Коваль. За сельскохозяйственный участок более 115 га в Винницкой области на торгах 1 октября соревновались 14 участников. При стартовой цене лота 495 588 грн фермерское хозяйство из Крыжополя Винницкой области предложило 3 020 001 грн, что составляет годовую субарендную плату.
- Экспорт оживает: Украина увеличила продажу за границу более дорогих товаров. Украина экспортировала 9,3 млн тонн товаров за три квартала 2024 года, что на 36,2% больше, чем за девять месяцев прошлого года. В денежном выражении экспорт составил $28,9 млрд (+6%). Данные опубликовал замминистра экономики, торговый представитель Тарас Качка.
- Израиль приступил к наземной операции на юге Ливана. США выразили поддержку, а Иран осудил. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 1 октября официально заявила, что начинает "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана под названием "Северные стрелы". Военные подчеркивают, что план наземной операции разрабатывался в последние месяцы. Наземные войска поддерживают Воздушные Силы и артиллерия, которые бьют по военным объектам в ряде сел на юге Ливана, уточняется в заявлении.
- Иран запустил ракеты по Израилю, работает ПВО – видео. Иран запустил ракеты в сторону Израиля, сообщила Армия обороны страны. По всей стране звучали сирены, работала противовоздушная оборона, слышались взрывы. Между тем, в соцсетях распространялись видео, как утверждается, с места событий.
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