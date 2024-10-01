Иран запустил ракеты по Израилю – ЦАХАЛ
Иран запустил ракеты в сторону Израиля, сообщила Армия обороны страны.
Соответствующее сообщение появилось в 19:36 (местное время такое же, как в Киеве).
Военные призвали граждан быть бдительными и следовать указаниям командования тыла.
В 19:43 появилось обращение спикера ЦАХАЛа Дэниеля Хагари: за последние несколько минут минут командование тыла направило инструкции на мобильные телефоны в определенных районах — людей призывают добраться до самого безопасного защищенного места поблизости. Услышав сирену, необходимо сразу войти в такое место и оставаться там до дальнейших инструкций.
По словам военного, хотя система противовоздушной обороны Израиля "полностью готова" и перехватывает угрозы там, где это нужно, но она "не полностью герметична", и поэтому людям необходимо следовать указанным выше указаниям.
Уже в 19:44 по всему Израилю завыли сирены воздушной тревоги, сообщил ЦАХАЛ.
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