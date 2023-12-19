Дев'ять головних новин України та світу на 22:00 19 грудня

Зеленський дав пресконференцію за підсумками року: розповів про взаємини із Залужним, мобілізацію, прагнення України стати повноцінним членом НАТО

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

1. Командир Азова "Редіс": Війна на роки. Вибір — брати зброю в руки чи працювати на оборону. Командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що війна РФ проти України може розтягнутися на роки, та закликав боротися зі зброєю в руках або працювати на оборону країни в тилу (детальніше).

2. Київстар відновив швидкісний інтернет у метро Києва й Харкова. Уже відновлено швидкісний мобільний інтернет в метрополітенах Києва і Харкова. Інформаційна система "Мій Київстар" тепер працює, надаючи абонентам можливість слідкувати за залишками на рахунках (детальніше).

3. Skyline Express успішно евакуювала з аеропорту "Бориспіль" Boeing 777-300 – відео. У вівторок, 19 грудня, українській авіакомпанії Skyline Express вдалося успішно евакуювати з України свій літак, який не встиг вилетіти за кордон перед початком повномасштабного вторгнення (детальніше).

4. Зеленський про мобілізацію: Залужний і Генштаб запропонували призвати ще до 500 000 людей. Під час пресконференції за підсумками 2023 року президент повідомив, що Генеральний штаб запропонував мобілізувати до Сил оборони ще до 500 000 людей, це коштуватиме державі 500 млрд грн (детальніше).

5. Зеленського запитали, чи буде війна на роки. Сказав, що "ніхто не знає". Президент заявив, що наразі ніхто не може знати, скільки ще триватиме російсько-українська війна – ані західні партнери, ані українські командири (детальніше).

6. Зеленський розповів про взаємини із Залужним: Робочі, бути головкомом – честь. Потрібен план. Президент Володимир Зеленський розповів про взаємини з головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним і прокоментував чутки про нібито "конфлікт" із генералом (детальніше).

7. Зеленський: Сигнали щодо часткового вступу України до НАТО – чесно кажучи, маячня. Україну поки що не запрошують в НАТО, а "частковий" вступ до Альянсу – це "маячня", заявив президент на пресконференції за підсумками 2023 року (детальніше).

8. Зеленський проти мобілізації жінок. Закон про призов із 25 років готовий підписати. Президент Володимир Зеленський виступив проти мобілізації жінок, навіть якщо такий законопроєкт буде ухвалено Верховною Радою, та заявив, що готовий підписати закон про призов чоловіків із 25 років (детальніше).

9. Держава закупить понад 1000 пікапів для ЗСУ. На це виділили майже 1,75 млрд грн. Міністерство оборони закупить понад 1000 позашляховиків для Збройних Сил України. Таку масову закупівлю держава проводить вперше (детальніше).

Читайте також тексти дня:

Скільки грошей у світі йде на збереження клімату. Або що таке кліматичні фінанси

Федоров анонсував нові послуги у Дії. Також буде новий дизайн – зібрали все

Цукерберг готується до кінця світу. Мільярдер будує бункер на Гаваях – що про це відомо