Девять главных новостей Украины и мира на 22:00 19 декабря

Зеленский дал пресс-конференцию по итогам года: рассказал об отношениях с Залужным, мобилизации, стремлении Украины стать полноценным членом НАТО

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

1. Командир Азова "Рэдис": Война на годы. Выбор – брать оружие в руки или работать на оборону. Командир бригады "Азов" Денис "Рэдис" Прокопенко заявил, что война РФ против Украины может растянуться на годы, и призвал бороться с оружием в руках или работать на оборону страны в тылу (подробнее).

2. Киевстар возобновил скоростной интернет в метро Киева и Харькова. Уже восстановлен скоростной мобильный интернет в метрополитенах Киева и Харькова. Информационная система "Мой Киевстар" теперь работает, предоставляя абонентам возможность следить за остатками на счетах (подробнее).

3. Skyline Express успешно эвакуировала из аэропорта "Борисполь" Boeing 777-300 – видео. Во вторник, 19 декабря, украинской авиакомпании Skyline Express удалось успешно эвакуировать из Украины свой самолет, не успевший вылететь за границу перед началом полномасштабного вторжения (подробнее).

4. Зеленский о мобилизации: Залужный и Генштаб предложили призвать еще до 500 000 человек. Во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент сообщил, что Генеральный штаб предложил мобилизовать в ряды Сил обороны еще до 500 000 человек, это будет стоить государству 500 млрд грн (подробнее).

5. Зеленского спросили, будет ли война на годы. Сказал, что "никто не знает". Президент заявил, что никто не может знать, сколько еще будет продолжаться российско-украинская война – ни западные партнеры, ни украинские командиры (подробнее).

6. Зеленский рассказал об отношениях с Залужным: Рабочие, быть главкомом – честь. Нужен план. Президент Владимир Зеленский рассказал об отношениях с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным и прокомментировал слухи о якобы "конфликте" с генералом (подробнее).

7. Зеленский: Сигналы насчет частичного вступления Украины в НАТО – честно говоря, бред. Украину пока не приглашают в НАТО, а "частичное" вступление в Альянс – это "бред", заявил президент на пресс-конференции по итогам 2023 года (подробнее).

8. Зеленский против мобилизации женщин. Закон о призыве с 25 лет готов подписать. Президент Владимир Зеленский выступил против мобилизации женщин, даже если такой законопроект будет принят Верховной Радой, и заявил, что готов подписать закон о призыве мужчин с 25 лет (подробнее).

9. Государство закупит более 1000 пикапов для ВСУ. На это выделили около 1,75 млрд грн. Министерство обороны закупит более 1000 внедорожников для Вооруженных Сил Украины. Такую массовую закупку государство проводит впервые (подробнее).

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