Джерело: агенти ГУР знеструмили російські військові обʼєкти в Кенігсберзі – відео

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Агенти Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили атаку на промислову електропідстанцію міста Кенігсберг (рос. "Калінінград"), внаслідок чого було знеструмлено російські військові та оборонні об’єкти. Про це LIGA.net повідомили співрозмовники в українській розвідці.

Атака відбулася 14 червня близько 04:00.

За даними співбесідників LIGA.net, агенти української розвідки злили охолоджувальну рідину з силового трансформатора підстанції, а потім підпалили об'єкт. Після цього виникла пожежа, яка суттєво пошкодила електропідстанцію.

Внаслідок дій агентів ГУР було повністю припинено постачання електроенергії до споживачів, зокрема до обʼєктів російського військово-промислового комплексу та збройних сил Росії, розташованих в районі здійснення операції.

"Ми вкотре нагадуємо, що Росія більше не має тилу ні на сході, ні на заході, ні в будь-якій точці планети. Все російське, залучене у війні проти України буде горіти, тонути і знищуватися незалежно від його рівня захисту чи місця розташування", – наголосили співрозмовники у ГУР.

За їх даними, збитки для Росії внаслідок диверсії становлять майже $5 млн.