Експерт Мельник про операцію СБУ: Павутина має кола: одне, два, а бажано – ще кілька
Павутина має кола: одне, два, а бажано – ще кілька. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник, коментуючи однойменну спецоперацію Служби безпеки України з атаки на російські аеродроми 1 червня.
На його думку, дата підриву Керченського мосту, як і атака на російські аеродроми стратегічної авіації, безпосередньо стосується процесу переговорів між Україною і Росією, який зараз триває.
За словами Мельника, це є і спробою показати українські карти ключовому партнеру України – США, і відповіддю на російські заяви про їхній намір воювати вічно.
"Операція "Павутина" готувалась довго. Логічно припустити, що йдеться про серію ударів. А павутина – це ж не нитка. Вона має кола: одне, два, а бажано – ще кілька", – підсумував аналітик.
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% від усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- Експерти показали візуалізацію операції "Павутина".
- Джерела LIGA.net показали кадри підготовки до операції.