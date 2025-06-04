Експерт Мельник про операцію СБУ: Павутина має кола: одне, два, а бажано – ще кілька

1 червня СБУ провела спецоперацію з атаки на російські аеродроми, унаслідок чого було ліквідовано 41 літак

Російський Ту-95мс (Фото: ресурси воєнної пропаганди РФ)

Павутина має кола: одне, два, а бажано – ще кілька. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник, коментуючи однойменну спецоперацію Служби безпеки України з атаки на російські аеродроми 1 червня.

На його думку, дата підриву Керченського мосту, як і атака на російські аеродроми стратегічної авіації, безпосередньо стосується процесу переговорів між Україною і Росією, який зараз триває.

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За словами Мельника, це є і спробою показати українські карти ключовому партнеру України – США, і відповіддю на російські заяви про їхній намір воювати вічно.

"Операція "Павутина" готувалась довго. Логічно припустити, що йдеться про серію ударів. А павутина – це ж не нитка. Вона має кола: одне, два, а бажано – ще кілька", – підсумував аналітик.