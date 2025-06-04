Эксперт Мельник об операции СБУ: У паутины круги: один, два, а желательно – еще несколько
Паутина имеет круги: один, два, а желательно – еще несколько. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник, комментируя одноименную спецоперацию Службы безопасности Украины по атаке на российские аэродромы 1 июня.
По его мнению, дата подрыва Керченского моста, как и атака на российские аэродромы стратегической авиации, непосредственно касается продолжающегося процесса переговоров между Украиной и Россией.
По словам Мельника, это и попытка показать украинские карты ключевому партнеру Украины – США, и ответом на российские заявления об их намерении воевать вечно.
"Операция "Паутина" готовилась долго. Логично предположить, что речь идет о серии ударов. А паутина – это же не нить. Она имеет круги: один, два, а желательно – еще несколько", – подытожил аналитик.
- 1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Это была наиболее дальнобойная операция Украины, а "офис" был непосредственно наряду с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Эксперты показали визуализацию операции "Паутина".
- Источники LIGA.net показали кадры подготовки к операции.