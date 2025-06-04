Эксперт Мельник об операции СБУ: У паутины круги: один, два, а желательно – еще несколько

1 июня СБУ провела спецоперацию по атаке на российские аэродромы, в результате чего был ликвидирован 41 самолет

Российский Ту-95мс (Фото: ресурсы военной пропаганды РФ)

Паутина имеет круги: один, два, а желательно – еще несколько. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник, комментируя одноименную спецоперацию Службы безопасности Украины по атаке на российские аэродромы 1 июня.

По его мнению, дата подрыва Керченского моста, как и атака на российские аэродромы стратегической авиации, непосредственно касается продолжающегося процесса переговоров между Украиной и Россией.

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По словам Мельника, это и попытка показать украинские карты ключевому партнеру Украины – США, и ответом на российские заявления об их намерении воевать вечно.

"Операция "Паутина" готовилась долго. Логично предположить, что речь идет о серии ударов. А паутина – это же не нить. Она имеет круги: один, два, а желательно – еще несколько", – подытожил аналитик.