Федоров анонсував покращену версію морського дрона Magura

Український морський безпілотник Magura отримав нову версію, яка "готується до нових застосувань з новими сюрпризами"

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Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував появу покращеного безекіпажного катера Magura, які недавно потопили російський ракетний катер "Іванівець".

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"Я не можу всі деталі розповідати, які пов'язані зі зв'язком – чому не працює російський РЕБ і спуфінг на човни – але технології постійно розвиваються", – сказав Федоров в інтерв'ю журналісту Іллі Кабачинському.

За словами міністра, у 2024 році очікується новий технологічний стрибок у розробці цього дрону.

"Ми не можемо показати, але тут є човен, який є певною платформою і який готується до нових застосувань з новими сюрпризами", – сказав він.

За словами Федорова, паралельно Україна активно розвиває дрони Sea Baby. "Є певна конкуренція, і це круто", – сказав Федоров.