Федоров анонсував покращену версію морського дрона Magura
Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував появу покращеного безекіпажного катера Magura, які недавно потопили російський ракетний катер "Іванівець".
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"Я не можу всі деталі розповідати, які пов'язані зі зв'язком – чому не працює російський РЕБ і спуфінг на човни – але технології постійно розвиваються", – сказав Федоров в інтерв'ю журналісту Іллі Кабачинському.
За словами міністра, у 2024 році очікується новий технологічний стрибок у розробці цього дрону.
"Ми не можемо показати, але тут є човен, який є певною платформою і який готується до нових застосувань з новими сюрпризами", – сказав він.
За словами Федорова, паралельно Україна активно розвиває дрони Sea Baby. "Є певна конкуренція, і це круто", – сказав Федоров.
- Україна активно застосовує морські дрони для знищення російського Чорноморського флоту з жовтня 2022 року, коли були атаковані кораблі в Севастопольській бухті. Тоді отримали пошкодження чотири військові судна, зокрема фрегат "Адмірал Макаров".
- У 2023 році морські дрони вразили ракетоносні кораблі "Самум" і "Павел Державин", танкер "SIG", десантний корабель "Оленеогорский горняк", а також завдали пошкодження великому військовому буксиру "Николай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владимир Козицкий".
- 1 лютого 2024 року стало відомо про знищення ракетного катера "Іванівець".