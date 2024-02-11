Федоров анонсировал улучшенную версию морского дрона Magura
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление улучшенного безэкипажного катера Magura, которые недавно потопили российский ракетный катер "Ивановец".
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"Я не могу все детали рассказывать, которые касаются связи – почему не работает российский РЭБ и спуфинг на лодки – но технологии постоянно развиваются", – сказал Федоров в интервью журналисту Илье Кабачинскому.
По словам министра, в 2024 году ожидается новый технологический скачок в разработке этого дрона.
"Мы не можем показать, но здесь есть лодка, которая является определенной платформой и которая готовится к новым применениям с новыми сюрпризами", — сказал он.
По словам Федорова, параллельно Украина активно развивает дроны Sea Baby. "Есть определенная конкуренция, и это круто", – сказал Федоров.
- Украина активно применяет морские дроны для уничтожения российского Черноморского флота с октября 2022 года, когда были атакованы корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, в том числе фрегат "Адмирал Макаров".
- В 2023 году морские дроны поразили ракетоносные корабли "Самум" и "Павел Державин", танкер "SIG", десантный корабль "Оленеогорский горняк", а также нанесли повреждение крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".
- 1 февраля 2024 года стало известно об уничтожении ракетного катера "Ивановец".