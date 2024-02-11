Федоров анонсировал улучшенную версию морского дрона Magura

Украинский морской беспилотник Magura получил новую версию, которая "готовится к новым применения с новыми сюрпризами"

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Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление улучшенного безэкипажного катера Magura, которые недавно потопили российский ракетный катер "Ивановец".

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"Я не могу все детали рассказывать, которые касаются связи – почему не работает российский РЭБ и спуфинг на лодки – но технологии постоянно развиваются", – сказал Федоров в интервью журналисту Илье Кабачинскому.

По словам министра, в 2024 году ожидается новый технологический скачок в разработке этого дрона.

"Мы не можем показать, но здесь есть лодка, которая является определенной платформой и которая готовится к новым применениям с новыми сюрпризами", — сказал он.

По словам Федорова, параллельно Украина активно развивает дроны Sea Baby. "Есть определенная конкуренция, и это круто", – сказал Федоров.