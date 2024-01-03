Франція вважає, що у подіях у Бєлгороді винна Росія. Медведєв вибухнув образами

У представника МЗС Франції запитали про ставлення Парижа до "обстрілу" Бєлгорода нібито Україною. Той нагадав у відповідь, що агресор – РФ

Дмитро Медведєв (Фото - ЕРА)

Міністерство закордонних справ Франції назвало вибухи та пожежі у Бєлгороді 30 грудня наслідком агресивних дій Росії, а не України, яка діє з метою самооборони. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв вибухнув гнівними коментарями у відповідь.

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Відповідаючи на запитання про завдані нібито Україною "масовані удари із застосуванням касетних боєприпасів", внаслідок чого в Бєлгороді загинули 25 осіб і понад 100 отримали поранення, представник МЗС Франції сказав на брифінгу 3 січня: "Існує держава-агресор, Росія, яка здійснює стратегію терору, навмисне завдаючи ударів по життєво важливій цивільній інфраструктурі з порушенням міжнародного гуманітарного права, і [є] атакована держава, Україна, яка діє з метою самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН".

У дипломатичному відомстві Парижа наголосили, що "у Росії є можливість покласти край цьому конфлікту і людським трагедіям, що супроводжують його, за які вона несе повну відповідальність".

"Для цього вона має вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України. Це найважливіша умова відновлення міцного миру та збереження міжнародного порядку, що ґрунтується на праві", – заявили в МЗС Франції.

Медведєв, який неодноразово відзначався безглуздими заявами та погрозами на адресу всього світу, зокрема ядерною зброєю, видав черговий шовіністичний коментар у зв'язку із позицією Франції.

У ніч проти 30 грудня 2023 року Сили оборони завдали комбінованого удару по військових об'єктах у різних регіонах Росії.

Вдень того ж дня в Бєлгороді один за одним лунали вибухи, місцева влада заявила про нібито атаку з боку ЗСУ, про десятки загиблих і понад 100 поранених.

Росія скликала засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода і зажадала участі Чехії, оскільки ударів нібито завдали снаряди Vampire чеського виробництва. Проте у Празі відмовилися з'явитися на засідання.

Представники Британії та Франції в ООН заявили, що в загибелі росіян потрібно звинувачувати лише Путіна.

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