Франция считает, что в событиях в Белгороде виновата РФ. Медведев разразился оскорблениями

У представителя МИД Франции спросили об отношении Парижа к "обстрелу" Белгорода якобы Украиной. Тот напомнил в ответ, что агрессор – РФ

Дмитрий Медведев (Фото - ЕРА)

Министерство иностранных дел Франции назвало взрывы и пожары в Белгороде 30 декабря последствием агрессивных действий России, а не Украины, которая действует в целях самообороны. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев разразился гневными комментариями в ответ.

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Отвечая на вопрос о нанесенных якобы Украиной "массированных ударах с применением кассетных боеприпасов", в результате чего в Белгороде погибли 25 человек и более 100 получили ранения, представитель МИД Франции сказал на брифинге 3 января: "Существует государство-агрессор, Россия, которое осуществляет стратегию террора, умышленно нанося удары по жизненно важной гражданской инфраструктуре в нарушение международного гуманитарного права, и [есть] атакуемое государство, Украина, которое действует в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН".

В дипломатическом ведомстве Парижа подчеркнули, что "у России есть возможность положить конец этому конфликту и сопровождающим его человеческим трагедиям, за которые она несет полную ответственность".

"Для этого она должна вывести все свои войска с международно признанной территории Украины. Это важнейшее условие восстановления прочного мира и сохранения международного порядка, основанного на праве", – заявили в МИД Франции.

Медведев, неоднократно отличавшийся несуразными заявлениями и угрозами в адрес всего мира, в том числе ядерным оружием, выдал очередной шовинистический комментарий в связи с позицией Франции.

В ночь на 30 декабря 2023 года Силы обороны нанесли комбинированный удар по военным объектам в разных регионах России.

Днем того же дня в Белгороде один за другим раздавались взрывы, местные власти заявили о якобы атаке со стороны ВСУ, о десятках погибших и более 100 раненых.

Россия созвала заседание Совбеза ООН из-за обстрела Белгорода и потребовала участия Чехии, так как удары якобы были нанесены снарядами Vampire чешского производства. Однако в Праге отказались явиться на заседание.

Представители Британии и Франции в ООН заявили, что в гибели россиян нужно винить только Путина.

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