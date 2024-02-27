Французькі війська можуть відправити в Україну під небойові потреби – голова МЗС
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Париж може відправити війська в Україну для "конкретних потреб", але не для участі у бойових діях. Слова урядовця передає агенція Reuters.
"Ми маємо розглянути нові дії для підтримки України. Вони мусять відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території", – сказав він.
За його словами, деякі з дій можуть вимагати присутності на українській території, не переходячи "поріг бойових дій". Сежурне зазначив, що "нічого не можна виключати", і що це позиція президента Франції, котра була і залишається.
Раніше французький лідер Емманюель Макрон заявив, що у контексті відправлення сухопутних військ НАТО в Україну "не слід нічого виключати".
Дипломати країни заявили, що ідея Макрона полягала в тому, аби "розпалити дискусію" щодо цього, але конкретних планів у цьому напрямку немає, передає Reuters.
Чехія і Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.
Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Великої Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська до України.
- Згодом Іспанія та Італія не погодилися з пропозицією Франції спрямувати європейські сухопутні війська до України. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".
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