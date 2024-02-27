Французькі війська можуть відправити в Україну під небойові потреби – голова МЗС

Зокрема, йдеться про розмінування, кіберзахист та виробництво зброї на українській території

Стефан Сежурне (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Париж може відправити війська в Україну для "конкретних потреб", але не для участі у бойових діях. Слова урядовця передає агенція Reuters.

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"Ми маємо розглянути нові дії для підтримки України. Вони мусять відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території", – сказав він.

За його словами, деякі з дій можуть вимагати присутності на українській території, не переходячи "поріг бойових дій". Сежурне зазначив, що "нічого не можна виключати", і що це позиція президента Франції, котра була і залишається.

Раніше французький лідер Емманюель Макрон заявив, що у контексті відправлення сухопутних військ НАТО в Україну "не слід нічого виключати".

Дипломати країни заявили, що ідея Макрона полягала в тому, аби "розпалити дискусію" щодо цього, але конкретних планів у цьому напрямку немає, передає Reuters.

Чехія і Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.

Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Великої Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська до України.



Згодом Іспанія та Італія не погодилися з пропозицією Франції спрямувати європейські сухопутні війська до України. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".

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